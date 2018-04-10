Milli Savunma Bakanı Canikli, "Afrin'de terör tehdidi sürüyor, işimiz bitene kadar kalmaya devam edeceğiz. Tüm bölgedeki terör tehdidi kalktıktan sonra seçimle gelmiş hükümete teslim edeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

LAVROV: TÜRKİYE AFRİN'İ GERİ VERMELİ

Canikli, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basına yansıyan " Türkiye Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine geri vermeli"açıklamalarıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"TEHDİT SÜRÜYOR"

"Afrin'de terör tehdidi sürüyor, riskler tam kaldırılana kadar tedbirlerimiz sürer, işimiz bitene kadar kalmaya devam edeceğiz.Tüm bölgedeki terör tehdidi kalktıktan sonra seçimle gelmiş merkezi hükümet oluştuktan sonra hükümete teslim edeceğiz."

Kaynak: haberinburada