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Hükümetten Rusya'ya Afrin Yanıtı: İşimiz Bitene Kadar Kalmaya Devam Edeceğiz
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HÜKÜMETTEN RUSYA'YA AFRİN YANITI: İŞİMİZ BİTENE KADAR KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ


Hükümetten Rusya'ya Afrin Yanıtı: İşimiz Bitene Kadar Kalmaya Devam Edeceğiz
Tarih : 10 Nisan 2018, 13:10
Puan Ver : Hükümetten Rusya'ya Afrin Yanıtı: İşimiz Bitene Kadar Kalmaya Devam Edeceğiz(9/10)5

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Afrin'de terör tehdidi sürüyor, işimiz bitene kadar kalmaya devam edeceğiz. Tüm bölgedeki terör tehdidi kalktıktan sonra seçimle gelmiş hükümete teslim edeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

LAVROV: TÜRKİYE AFRİN'İ GERİ VERMELİ

Canikli, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basına yansıyan " Türkiye Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine geri vermeli"açıklamalarıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"TEHDİT SÜRÜYOR"

"Afrin'de terör tehdidi sürüyor, riskler tam kaldırılana kadar tedbirlerimiz sürer, işimiz bitene kadar kalmaya devam edeceğiz.Tüm bölgedeki terör tehdidi kalktıktan sonra seçimle gelmiş merkezi hükümet oluştuktan sonra hükümete teslim edeceğiz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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