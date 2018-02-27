HÜKÜMET'TEN SALİH MÜSLİM'İN SERBEST BIRAKILMASINA İLK TEPKİ GELDİ
Son dakika! Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ "Müslim bir teröristtir. Serbest kalması ilişkilerimizi olumsuz etkiler" dedi.
Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, "Müslim bir teröristtir. Serbest kalması ilişkilerimizi olumsuz etkiler" dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çekya'da serbest bırakılan Salih Müslim ile ilgili konuştu: Bozdağ: Salih Müslim binlerce insanı öldüren bir terör örgütünün kurucusudur. Çekya bu kararla terörle birlikte olduklarını göstermiştir. Bu karar ilişkilerimizi olumsuz etkiler" dedi.
Kaynak: haberinburada
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