Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, "Müslim bir teröristtir. Serbest kalması ilişkilerimizi olumsuz etkiler" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çekya'da serbest bırakılan Salih Müslim ile ilgili konuştu: Bozdağ: Salih Müslim binlerce insanı öldüren bir terör örgütünün kurucusudur. Çekya bu kararla terörle birlikte olduklarını göstermiştir. Bu karar ilişkilerimizi olumsuz etkiler" dedi.

Kaynak: haberinburada