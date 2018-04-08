Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, tutuklu 2 Yunan askeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerler takas konusu değildir." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT ÇIKTI: BU GİDİŞLE ÇOK FECİ KAZA OLACAK

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Maalesef her zaman olduğu gibi yalan söylemekte son vites yola devam ediyor. Bu gidişle çok feci bir kaza olacak. Bu kadar yalanı bu yollar da duble yollar da kaldırmaz, otoban da kaldırmaz, Türk milleti hiç kaldırmaz." dedi.

"ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ MİLLETİMİZİN HAYRINA"

Bozdağ, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi hakkında, "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi milletimizin hayrınadır" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada