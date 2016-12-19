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HULUSİ AKAR KAYSERİ'DE ŞEHİT KOMANDOLARIN BİRLİĞİNİ ZİYARET ETTİ


HULUSİ AKAR KAYSERİ'DE ŞEHİT KOMANDOLARIN BİRLİĞİNİ ZİYARET ETTİ
Tarih : 19 Aralık 2016, 12:38
Puan Ver : Hulusi Akar Kayseri'de Şehit Komandoların Birliğini Ziyaret Etti(10/10)10



Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Kayseri'deki hain saldırıda yaralanan gazileri hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.




Org. Hulusi Akar, Teröristle Mücadele Harekâtının son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini ifade etti.




Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kayseri ve Kahramanmaraş bölgelerinde incelemede bulunduğu, Kayseri Havaalanı'nda icra edilen şehit uğurlama törenine katıldığını ve hain terör saldırısında yaralanan personeli tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiğini, durumları hakkında bilgi aldığını bildirdi.




Ardından Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulunan Akar'ın, burada personele hitap ettiği kaydedildi.




TSK'dan yapılan açıklamada Akar'ın, son dönemde darbe üstüne darbe alan terör örgütünün varlığını sürdürebilmek için böylesine alçak ve kahpe saldırılara giriştiğini, ancak bunların Türk Silahlı Kuvvetlerini hiçbir zaman yıldıramayacağını ve Teröristle Mücadele Harekâtının son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini ifade ettiği belirtildi.



 



kaynak:habertürk













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