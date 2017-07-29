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HULUSİ AKAR, YÜKSEKOVA'DAKİ ASKERİ BİRLİKLERİ ZİYARET ETTİ


Hulusi Akar, Yüksekova'daki Askeri Birlikleri Ziyaret Etti
Tarih : 29 Temmuz 2017, 23:50
Puan Ver : Hulusi Akar, Yüksekova'daki Askeri Birlikleri Ziyaret Etti(7/10)3

Orgeneral Hulusi Akar, Rahmo Tepe Üs bölgesinde nöbet tutan askerlere sürpriz yaptı. Bölgede incelemelerde bulunan Akar, askerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

NÖBET TUTAN ASKERİN AİLESİYLE KONUŞTU

Üs Bölgesine helikopterle giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, nöbet tutan bir onbaşıyla sohbet etti, daha sonra bu askerin babasını arayarak oğluyla konuşturdu.

ASKERİN BABASI DA 25 YIL ÖNCE AYNI BÖLGEDE GÖREV YAPMIŞ

Ardından telefonu kendisi alan Akar "Canavarla beraberiz. Bunların sayesinde bu vatan, bu millet ayakta duruyor." dedi. Asker babası da 25 yıl önce kendisinin de aynı yerde görev yaptığını söyledi.

ASKERLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Mevzilerde nöbet tutan askerlerle de sohbet eden Akar, askerlere "hayırlı tezkereler" diledi. Genelkurmay Başkanı, bölgedeki incelemelerin ardından askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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