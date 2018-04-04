HÜLYA AVŞAR FİLM AFİŞİ İÇİN ÇIRILÇIPLAK SOYUNUP POZ VERDİ
Hülya Avşar, senaryosu ve yönetmenliğini üstlendiği Selfie filminin afişi için çıplak poz verdi.
Hülya Avşar, senaryosunu kaleme aldığı yönettiği ve tek başına rol aldığı Selfie filminin afişi için çırılçıplak soyundu.
Avşar'ın tek başına rol aldığı Selfie isimli filmi, 27 Nisan'da vizyona girecek.
FOTOĞRAFI INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI
Avşar kızı film afişi için cürretkarca verdiği pozu Instagram hesabından "Sinemalarda" notuyla paylaştı.
Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İşte Hülya Avşar'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım:
Kaynak: haberinburada
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