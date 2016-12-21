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hülya avşar yapımcıyla anlaşamadı

HÜLYA AVŞAR YAPIMCIYLA ANLAŞAMADI

Jane Austen'in aynı adlı eserinden televizyona uyarlanacak ‘Aşk ve Gurur' dizisi için Hülya Avşar'a teklif götürüldü.

Tarih : 21 Aralık 2016, 09:45
Puan Ver : Hülya Avşar Yapımcıyla Anlaşamadı(5/10)6


Jane Austen'in aynı adlı eserinden televizyona uyarlanacak ‘Aşk ve Gurur' dizisi için Hülya Avşar'a teklif götürüldü. Ancak sunduğu detaylı ‘çalışma şartı' listesi de kabul edilmesine rağmen, Avşar iş yoğunluğunu gerekçe göstererek teklifi reddetti.



LİMON Yapım, “Aşk ve Gurur” adlı yeni bir dizi için çalışmalara başladı. Yapımcı şirket yetkilileri, başrol için ilk olarak Hülya Avşar'la görüştü. Ünlü oyuncu, ilk görüşmelerde ortaya detaylı bir “çalışma şartı” listesi koydu.



 



kaynak:akşam








Etiketler: Hülya  Avşar  Yapımcıyla  Anlaşamadı    haber

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