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hülya avşar'dan ido tatlıses'e müthiş itiraf!

HÜLYA AVŞAR'DAN İDO TATLISES'E MÜTHİŞ İTİRAF!

Star TV ekranlarında yayınlanan Hülya Avşar'ın “Bir Hülya Avşar Sohbeti”nin sezon finali bölümünün konuğu İdo Tatlıses oldu.

Tarih : 16 Haziran 2017, 09:50
Puan Ver : Hülya Avşar'dan İdo Tatlıses'e Müthiş İtiraf!(9/10)9


İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'i programında ağırlayan Hülya Avşar konuğuna “40 yıl düşünsem karşıma seni oturtacağım aklıma gelmezdi” dedi.



Hülya Avşar 1985'te aşk yaşadığı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'ya şöyle dedi: Baban gibi adam tanımıyorum. Çapkın olmasına hak veriyorum.



Hadi adamcağız birini, ikisini istemesin. Üçüncüyü de mi istemesin yani!



Babanda bazı şeyler fazlaydı. Libidosu (cinsel dürtü) çok fazlaydı. Çapkınlığı da işte bu yüzdendi.



 



kaynak:milliyet








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