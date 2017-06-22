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hülya koçyiğit: şükür daha iyiyim

HÜLYA KOÇYİĞİT: ŞÜKÜR DAHA İYİYİM

Akciğerinde tespit edilen kanserli kitle için Amerika'da ameliyat olup Türkiye'ye dönen Hülya Koçyiğit, eşiyle yürüyüşe çıktı, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Tarih : 22 Haziran 2017, 10:48
Puan Ver : Hülya Koçyiğit: Şükür Daha İyiyim(5/10)7


Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan hülya koçyiğit, yakalandığı akciğer kanseri sonrası tedavi için Amerika'ya gitmişti. Başarılı bir operasyon geçiren Koçyiğit, ameliyat sonrası birkaç hafta süren tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye dönmüştü.



EN BÜYÜK DESTEĞİ

Ünlü sanatçı, yanından bir an olsun ayrılmayan eşi Selim Soydan ile yürüyüşlere başladı. Koçyiğit, sağlık durumuyla ilgili Instagram sayfasında bilgi verdi: 'Çok sevgili hayat arkadaşım Selim ile İstanbul'da yürüyüşlere başladık. Sevginin iyileştirici gücüyle her geçen gün daha iyi olacağımı bilip şükrediyorum.'



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Hülya  Koçyiğit  Şükür  Daha  İyiyim    haber

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