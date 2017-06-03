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hülya koçyiğit'ten müjdeli haber

HÜLYA KOÇYİĞİT'TEN MÜJDELİ HABER

Amerika New York'ta 22 Mayıs'ta akciğer ameliyatı geçiren Hülya Koçyiğit, hastaneden taburcu oldu.

Tarih : 03 Haziran 2017, 15:08
Puan Ver : Hülya Koçyiğit'ten Müjdeli Haber(6/10)7


Akciğer kanseri teşhisiyle ameliyat masasına yatan ve ciğerinin üçte biri alınan Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesaplarından taburcu olduğunu duyurdu.



Usta sanatçı, eşi Selim Soydan'ın da yer aldığı fotoğraf karesini paylaşarak, sevenlerine şu sözlerle seslendi:

"Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. En sonunda taburcu olmanın mutluluğu içerisindeyim. Sevincime, üzüntüme ortak olan, beni bu zor zamanlarda yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürler. Var olun. Bu süreçte ‘Ablam, annem, teyzem, anneannem, komşum, çocukluğum' diye hitap ettiniz bana. Annenizle benim için dua ettiğinizi yazdınız, çocuğunuzla az evvel izlemiş olduğunuz filmimden bahsettiniz paylaşımlarınızda. 'Kınalı Yapıncak', 'Aliye öğretmen', 'Mürvet Ebe' ve daha niceleri ile seslendiniz. Hepsinin ortak paydasında ‘ailemden birisin' dediniz bana. Beni o kadar mutlu ettiniz ki... Bu süreci sayenizde güzel hatırlayacağım. Hep söylediğim gibi 'sevgi her şeyin ilacıdır.' Sevginizle bu gücü bana verdiğiniz için hepinize minnettarım. Buradan bu güç ile çıkıyorum, bilin istedim. İçten sevgilerimle."



 



kaynak:milliyet








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