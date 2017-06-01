

ABD'nin New York kentinde akciğerindeki kanserli bölge için ameliyat olan Hülya Koçyiğit, sevenlerine iyi haberi verdi.







SAĞLIK DURUMU İYİLEŞİYOR







Instagram hesabından gayet dinamik ve sağlıklı göründüğü bir fotoğrafını paylaşan Koçyiğit, paylaşımına eklediği notla, kendisini gayet iyi hissettiği mesajını verdi.







İşte Koçyiğit'in Instagram paylaşımına eklediği not:







Bu fotoğrafı şu anki hislerimi yansıttığı için paylaşmak istedim. Çünkü bugün, bu fotoğraftaki gibi gülümseyerek, umutla bakıyorum yeni güne ve ameliyatımdan sonra ilk kez bu kadar iyi hissediyorum. Bu duyguda payınız çok büyük. Hepinize çok teşekkür ediyor ve güzel günler diliyorum. İyi ki varsınız.







kaynak:haberler