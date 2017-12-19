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hurda parçalarından formula aracı yaptı!

HURDA PARÇALARINDAN FORMULA ARACI YAPTI!

Yozgat'ta Formula 1 tutkunu kaporta ustası, hurda araç parçalarından 9 bin liraya "Formula 66" adını verdiği bir yarış aracı yaptı. "Formula 66" 170 kilometre hız yapıyor.

Tarih : 19 Aralık 2017, 00:30
Puan Ver : Hurda Parçalarından Formula Aracı Yaptı!(10/10)11


Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yarış arabası tutkunu, kaporta ustası Fahri Taşkan, hurda otomobil ve traktör parçalarını bir araya getirerek 'Formula 66' adını verdiği aracı yaptı.



FORMULA 66'YI 3 AY İÇERİSİNDE 9 BİN LİRAYA YAPTI



Sorgun Sanayi Sitesi'nde 10 yıldır işlettiği tamirhanede kaporta ustası Fahri Taşkan'ın Formula 1 tutkusu, yarış arabası yapmasına vesile oldu. Almak istediği yarış arabasının maliyetinin yüksek olması üzerine Fahri Taşkan inşaat profili, hurda otomobil ve traktör parçalarını toplayarak 3 ay içerinde 'Formula 66' adını verdiği arabayı 9 bin liraya yaptı.



"FORMULA 1 TUTKUNUYUM"



Formula 1' tutkunuyum ve yıllarca böyle bir yarış arabamın olmasını istedim. İmkanlarım elvermediği için ben de bu aracı kendim imal etmeye karar verdim. Aracın şase kısmını inşaat profilinden, dış kaporta kısmını bakalitten, motor kısmı ise hurdacılardan topladığım parçalarda oluşuyor.



"170 KİLOMETRE HIZ YAPIYOR"



Debriyaj, fren ve vites kollarını traktör parçalarından meydana geldi. Arabamız, normal otomobillerden 40 santim uzun olup, motor kısmı arkadadır. Şu anda hız parkurlarında denediğimiz sürat 170 kilometre hızı vurdu.



"SANAYİ SİTESİNDEKİLER ARACIMA ÇOK ŞAŞIRIYOR"



'Formula 66' bana yaklaşık 9 bin TL'ye mal oldu. Bana yeteri kadar destek verilirse inanıyorum ki helikopter dahi yapabilirim. Sanayi sitesine gelenler aracımızı gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Tebrik ediyorlar. İnşallah yakın zamanda gerekli mercilerden izin alıp arabamı trafiğe çıkarmak istiyorum.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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