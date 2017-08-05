HURDADAN 50 LİRAYA ALDIĞI BUZDOLABINI, KULUÇKA MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜREREK CİVCİV YETİŞTİRDİ
Diyarbakır'da hurdadan 50 liraya aldığı buzdolabını, kuluçka makinesine dönüştüren 22 yaşındaki Yusuf Altundal, yumurtalardan civciv çıkarıp yetiştiriyor.
Civiciv yetişmek için kuluçka makinesi almaya parası yetmeyen Yusuf Altundal, 50 liraya aldığı buzdolabı ile hayallerini gerçekleştirdi.
İNŞAATLARDA ELEKTRİK İŞİ YAPIYOR
Diyabakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan ve inşaatlarda elektrik işi yapan 22 yaşındaki Yusuf Altundal, süs tavuklarına merakı nedeniyle civciv yetiştirmek için kuluçka makinesi almak istedi.
KULUÇKA MAKİNESİNİN FİYATLARI YÜZÜNDEN KENDİ MAKİNESİNİ YAPTI
Kuluçka makinesinin fiyatının ortalama 5 bin lira olduğunu öğrenen ve imkanı olmadığı için alamayan Altundal, kuluçka makinesi yapmaya karar verdi.
TOPLAMDA 750 LİRAYA MAL ETTİ
Hurdacıdan 50 liraya satın aldığı buzdolabı ve diğer malzemelerle kuluçka makinesi yaptı. 5 bin lira yerine 750 liraya mal ettiği kuluçka makinesini kullanmaya başlayan Altundal, evinde civciv çıkarıp yetiştirmeye başladı.
KULUÇKA DÖNEMLERİNDE ISILARINI ÖĞRENMEK İÇİN YUMURTALARIN YANINA TERMOMETRE KOYUYOR
Yusuf Altundal yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana süs tavukları yetiştirdiğini, tavukların kuluçka döneminde ısılarını öğrenmek için yumurtaların yanına termometre bıraktığını belirtti.
"BAKTIĞIM MAKİNELER 5 BİN LİRA CİVARINDAYDI"
Makine alıp yumurtalardan civciv elde etmek istediğini, bunun için fiyat araştırması yaptığını anlatan Altundal, "Baktığım makineler 5 bin lira civarıydı. Makineyi kendim yapmak istedim. Hurdacıda eski buzdolabı buldum. Diğer parçaları da hurdacılardan topladım. Evde maliyeti 750 liraya makine yaptım." dedi.
18 GÜNDE 270 CİVCİV
"50 liraya aldığım eski ve bozuk buzdolabından 18 günde 270 civciv alabiliyorum." diyen Altundal, yaptığı kuluçka makinesini daha da geliştirmek ve meraklılarının hizmetine sunmak istediğini sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
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