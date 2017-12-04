Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak
Air France, İstanbul Uçuşlarını Durduruyor

HÜRJET, Ukrayna Modeli Üzerinden Yeniden Tasarlanıyor

HÜRJET, UKRAYNA MODELİ ÜZERİNDEN YENİDEN TASARLANIYOR

TAİ'nin, jet eğitim uçağı projesinde HÜRJET'i ABD yerine Ukrayna modeli üzerinde yeniden tasarladığı ortaya çıktı.

Tarih : 04 Aralık 2017, 15:10
Puan Ver : Hürjet, Ukrayna Modeli Üzerinden Yeniden Tasarlanıyor(9/10)5

Türkiye ile Amerika arasında YPG'ye silah temini ve NATO ile yaşanan gerilim savunma sanayi projelerinde revizyona neden oldu. TAİ'nin jet eğitim uçağı projesinde HÜRJET'i ABD yerine Ukrayna modeli üzerinde yeniden tasarladığı ortaya çıktı

ABD VE NATO GERİLİMİ SONRASI PROJE DEĞİŞTİ

Türk Havacılık Sanayi'nin daha önce sitesinden ilan ettiği Jet eğitim uçağı projesinde başta motor ve gövde tasarımı üzerinde değişikliklere gidildi. TAİ yeni HÜRJET tasarımını sitesinde yayınlarken HÜRJET'in daha önce tasarlanan çift dikey kuyruk yerine tek kuyruk ve kanat uzantılarının da değiştirildiği gözlendi. Değişimin ABD ile Türkiye arasında YPG'ye silah temini ile gelişen gerilim ve NATO sistemlerinin devamlılığının olmadığı inancı üzerine alternatif geliştirildiği ileri sürüldü. TAİ'nin daha önceki tasarımında Amerikan SNC firmasıyla ortaklık planlamasına karşın bu tercihini Ukrayna'dan alınacak motor ve avionik sistemlere göre revize ettiği değerlendiriliyor. Moskova merkezli düşünce kuruluşlarından Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi'ne gayri resmi olarak bağlı bulunan BMPD adlı savunma sitesiş, TAİ'nin HÜrjet'te Ukraynalı Sich firmasının AI-222 sınıfı turbofan motorunu lisans altında Türkiye'de üretmeyi değerlendirildiğini önesürdü.

HÜRJET HAKKINDA

HÜRJET'in, Türk Hava Kuvvetleri'nin Tekamül Jet Eğitim Uçağı olarak T-38 uçaklarının yerine hizmete girmesiyle, geleceğin savaş pilotlarının HÜRJET'te yetiştirilmesi hedeflenmektedir. HÜRJET'in 3 bin kg faydalı yük kapasitesine sahip Hafif Taarruz Uçağı modeli; ülkemizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinde hafif taarruz, yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılmak üzere silahlandırılacaktır. HÜRJET, 1.2 Mach maksimum hız ve 45 bin ft maksimum irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak olup son teknoloji görev ve uçuş sistemlerini barındıracaktır. Kaynak: GazeteVatan

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hürjet  Ukrayna  Modeli  Üzerinden  Yeniden  Tasarlanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER