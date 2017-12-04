Türkiye ile Amerika arasında YPG'ye silah temini ve NATO ile yaşanan gerilim savunma sanayi projelerinde revizyona neden oldu. TAİ'nin jet eğitim uçağı projesinde HÜRJET'i ABD yerine Ukrayna modeli üzerinde yeniden tasarladığı ortaya çıktı

ABD VE NATO GERİLİMİ SONRASI PROJE DEĞİŞTİ

Türk Havacılık Sanayi'nin daha önce sitesinden ilan ettiği Jet eğitim uçağı projesinde başta motor ve gövde tasarımı üzerinde değişikliklere gidildi. TAİ yeni HÜRJET tasarımını sitesinde yayınlarken HÜRJET'in daha önce tasarlanan çift dikey kuyruk yerine tek kuyruk ve kanat uzantılarının da değiştirildiği gözlendi. Değişimin ABD ile Türkiye arasında YPG'ye silah temini ile gelişen gerilim ve NATO sistemlerinin devamlılığının olmadığı inancı üzerine alternatif geliştirildiği ileri sürüldü. TAİ'nin daha önceki tasarımında Amerikan SNC firmasıyla ortaklık planlamasına karşın bu tercihini Ukrayna'dan alınacak motor ve avionik sistemlere göre revize ettiği değerlendiriliyor. Moskova merkezli düşünce kuruluşlarından Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi'ne gayri resmi olarak bağlı bulunan BMPD adlı savunma sitesiş, TAİ'nin HÜrjet'te Ukraynalı Sich firmasının AI-222 sınıfı turbofan motorunu lisans altında Türkiye'de üretmeyi değerlendirildiğini önesürdü.

HÜRJET HAKKINDA

HÜRJET'in, Türk Hava Kuvvetleri'nin Tekamül Jet Eğitim Uçağı olarak T-38 uçaklarının yerine hizmete girmesiyle, geleceğin savaş pilotlarının HÜRJET'te yetiştirilmesi hedeflenmektedir. HÜRJET'in 3 bin kg faydalı yük kapasitesine sahip Hafif Taarruz Uçağı modeli; ülkemizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinde hafif taarruz, yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılmak üzere silahlandırılacaktır. HÜRJET, 1.2 Mach maksimum hız ve 45 bin ft maksimum irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak olup son teknoloji görev ve uçuş sistemlerini barındıracaktır. Kaynak: GazeteVatan

Kaynak: haberinburada