Demirörenlerin Hürriyet'i satın almasının ardından Doğan Holding ve Hürriyet Gazetecilik hisseleri uçuşa geçti.

Demirören Grubu'nun Hürriyet Gazetesi, CNN Türk ve Posta gibi Türkiye'nin önemli yayın organlarını Doğan Grubu'ndan satın almasının ardından Doğan Holding şirketlerinin hisselerinde sert yükseliş yaşanıyor.

DEVRE KESİCİLER ÇALIŞTI

Hürriyet Gazetecilik yüzde 17,4 ve Doğan Gazetecilik yüzde 9,54 yükseldi. Üç hissede de devre kesici çalıştı.

Öte yandan Doğan Burada yüzde 6,05 ve Ditaş Doğan Yedek Parça yüzde 7,09 yükseldi.

Kaynak: haberinburada