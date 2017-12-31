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Hüsnü Çoban, dizinin fanlarını ayağa kaldıran kararından vazgeçti

HÜSNÜ ÇOBAN, DİZİNİN FANLARINI AYAĞA KALDIRAN KARARINDAN VAZGEÇTİ

İlgiyle izlenen Arka Sokaklar'da ölen karısı Suat'ı çabuk unuttuğu için dizinin fanları tarafından eleştirilen Hüsnü Çoban, evlilik kararından vazgeçerek gönülleri fethetti.

Tarih : 31 Aralık 2017, 00:00
Puan Ver : Hüsnü Çoban, Dizinin Fanlarını Ayağa Kaldıran Kararından Vazgeçti(9/10)5

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'ın dün akşam ekrana gelen 463. bölümüne Hüsnü Çoban'ın kararı damga vurdu.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

Diziye yeni dahil olan Gonca Hanım'la evlilik hazırlığı yapan Hüsnü Çoban, Suat'ı çabuk unuttuğu için dizinin fanları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

EVLENMEKTEN VAZGEÇTİ

Dün akşam ekrana gelen yeni bölümde büyük tepki çeken bu kararından vazgeçen Hüsnü Çoban, durumu Gonca Hanım'a yazdığı mektupla açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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