HÜSNÜ ÇOBAN, DİZİNİN FANLARINI AYAĞA KALDIRAN KARARINDAN VAZGEÇTİ
İlgiyle izlenen Arka Sokaklar'da ölen karısı Suat'ı çabuk unuttuğu için dizinin fanları tarafından eleştirilen Hüsnü Çoban, evlilik kararından vazgeçerek gönülleri fethetti.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'ın dün akşam ekrana gelen 463. bölümüne Hüsnü Çoban'ın kararı damga vurdu.
ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU
Diziye yeni dahil olan Gonca Hanım'la evlilik hazırlığı yapan Hüsnü Çoban, Suat'ı çabuk unuttuğu için dizinin fanları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
EVLENMEKTEN VAZGEÇTİ
Dün akşam ekrana gelen yeni bölümde büyük tepki çeken bu kararından vazgeçen Hüsnü Çoban, durumu Gonca Hanım'a yazdığı mektupla açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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