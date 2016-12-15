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HÜSNÜ MAHALLİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ


HÜSNÜ MAHALLİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tarih : 15 Aralık 2016, 14:12
Puan Ver : Hüsnü Mahalli Adliyeye Sevk Edildi(6/10)3


Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci Hüsnü Mahalli, adliyeye sevk edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mahalli'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Devlet büyüklerine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Mahalli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.



 



kaynak:aa








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