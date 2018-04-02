HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
İzmir'in Balçova ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İzmir'in Balçova ilçesinde iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Düzgün K. (29), Alper K. (38) ile Cemal K. (37) ve Remzi K. (27) arasında İnciraltı Bahçelerarası mevkisinde tartışma çıktı.
1 ÖLÜ, 3 YARALI
Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
HASTANEYE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ
Alper K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, olayı duyup hastaneye gelen tarafların yakınları arasında da arbede çıktı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: haberinburada
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