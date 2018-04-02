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Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga Çıktı: 1 Ölü, 3 Yaralı

HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

İzmir'in Balçova ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tarih : 02 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga Çıktı: 1 Ölü, 3 Yaralı(5/10)1

İzmir'in Balçova ilçesinde iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Düzgün K. (29), Alper K. (38) ile Cemal K. (37) ve Remzi K. (27) arasında İnciraltı Bahçelerarası mevkisinde tartışma çıktı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEYE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Alper K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, olayı duyup hastaneye gelen tarafların yakınları arasında da arbede çıktı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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