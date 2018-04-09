HUSUMETLİ AİLELER SOKAK ORTASINDA ÇATIŞTI: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI
Konya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 2'i ağır 3 kişi yaralandı.
Konya'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında sokakta çıkan silahlı kavgada 2'i ağır 3 kişi yaralandı.
ARALARINDA HUSUMET BULUNAN AİLELER ÇATIŞTI
Merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Perçemli Sokakta meydana gelen olayda, daha önceden aralarında husumet bulunan Yandıateş ve Aslıvar aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
AİLELERİN YAKINLARININ KAVGAYA DAHİL OLMASIYLA OLAY BÜYÜDÜ
Kavga, her iki ailenin yakınlarının da karışmasıyla kısa sürede büyüdü. Silahların kullanıldığı kavgada aynı aileden olan Polat, Bektaş ve Nizamettin Aslıvar vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.
ÇOK SAYIDA ÇEVİK KUVVET POLİSİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulans ve polis araçlarıyla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Bektaş ve Nizamettin Aslıvar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Açılan ateş sonucu bazı evlerin camlarınında kırıldığı görüldü. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede ise çok sayıda boş mermi ve fişek buldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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