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Husumetli Aileler Sokak Ortasında Çatıştı: 2'si Ağır 3 Yaralı

HUSUMETLİ AİLELER SOKAK ORTASINDA ÇATIŞTI: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Konya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 2'i ağır 3 kişi yaralandı.

Tarih : 09 Nisan 2018, 21:50
Puan Ver : Husumetli Aileler Sokak Ortasında Çatıştı: 2'si Ağır 3 Yaralı(5/10)1

Konya'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında sokakta çıkan silahlı kavgada 2'i ağır 3 kişi yaralandı.

ARALARINDA HUSUMET BULUNAN AİLELER ÇATIŞTI

Merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Perçemli Sokakta meydana gelen olayda, daha önceden aralarında husumet bulunan Yandıateş ve Aslıvar aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

AİLELERİN YAKINLARININ KAVGAYA DAHİL OLMASIYLA OLAY BÜYÜDÜ

Kavga, her iki ailenin yakınlarının da karışmasıyla kısa sürede büyüdü. Silahların kullanıldığı kavgada aynı aileden olan Polat, Bektaş ve Nizamettin Aslıvar vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

ÇOK SAYIDA ÇEVİK KUVVET POLİSİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulans ve polis araçlarıyla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Bektaş ve Nizamettin Aslıvar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Açılan ateş sonucu bazı evlerin camlarınında kırıldığı görüldü. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede ise çok sayıda boş mermi ve fişek buldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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