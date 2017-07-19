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HUSUSİ PARTİ DÜZENLEYİP, 16 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİYE GİRDİ


Hususi parti düzenleyip, 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi
Tarih : 19 Temmuz 2017, 22:10
Puan Ver : Hususi Parti Düzenleyip, 16 Yaşındaki Öğrencisiyle İlişkiye Girdi(8/10)4

Amerika'da 16 yaşındaki erkek öğrencisinin doğum günü partisinde ilişkiye giren 27 yaşındaki evli öğretmen Emily Lofing, 90 gün hapis cezası aldı.

RUHSAL SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞI VURGULANDI

Mahkemede öğretmenin avukatı, ısrarla öğretmenin ruhsal sağlığının yerinde olmadığını ve bu yüzden öğrencisi ile ilişkiye girmemek için kendine hakim olamadığını ve bu yüzden böyle bir hata yaptığını söyledi.

ANNESİ MESAJLARI GÖRÜNCE, OKUL YÖNETİMİNE BİLDİRDİ

Öğrencinin annesi çocuğunun cep telefonunda öğretmeni ile cinsel içerikli mesajlarını görünce durumu okul yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine öğretmenin grevine son verilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. Ve öğretmenin öğrecisine cinsel ilişkiye girmek için özel bir doğum günü partisi düzenlediği ve öğrencisini baştan çıkardıktan sonra ilişkiye girdiğini belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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