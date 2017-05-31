HyperX Alloy FPS , kompakt tasarımı ve Cherry MX Blue tuş takımı ile oyun sevenlerini hedef alıyor. Kingston tarafından geliştirilen ve çelik bir plaka ile güçlenen bu sıradışı mekanik klavyeye yakından bakıyoruz.



HyperX Alloy FPS , kompakt tasarımı ve Cherry MX Blue tuş takımı ile oyun sevenlerini hedef alıyor. Kingston tarafından geliştirilen ve çelik bir plaka ile güçlenen bu sıradışı mekanik klavyeye yakından bakıyoruz.



Kingston, HyperX markasını ilk olarak üst seviye belleklerini kullanıcılarla buluşturdu. Piyasada özellikle yüksek performans tutkunları tarafından tercih edilen bu marka, farklı sektörlere de gözünü dikti. HyperX, zaman kaybetmeden Cloud kulaklıklarıyla oyun sektörüne temelini attı. Piyasada iyi bir başarı yakalayan HyperX, ardından Kingston'un bir alt markası olarak bağımsızlığını ilan etti ve özellikle oyunculara yönelik ürün portföyünü genişletti. Tıpkı bu ay incelediğimiz HyperX Alloy FPS gibi.



HyperX Alloy FPS, kompakt tasarımı ile fark yaratmak isteyen, mavi Cherry MX tuş takımına sahip olan ve özellikle oyuncular için geliştirilen mekanik bir klavye. Benzer ürünlerle kıyasla masaüstünde daha az yer kaplayan bu klavye, oyunculara daha geniş bir Mouse hareket alanı yaratma peşinde. Bununla birlikte de kompakt olduğundan dolayı LAN oyun partilerine de rahatlıkla taşınabiliyor.



Ürünün önemli bir özelliği, oyun tutkunlarının ihtiyaç duyduğu ön ayarlarını FN tuşu sayesinde yapabilmesi ve bunun için de bir sürücüye ihtiyaç duymaması.



Cherry tuş takımının önemi



Mavi renkli Cherry tuş takımı, özellikle oyun camiasında olmazsa olmaz özelliklerinin başında geliyor. Birçok oyuncu, tuşa bastığını hissetmek ve istekte bulunan komutların kontrollünü kendisinde olmasını istiyor. Yumuşak ve hassas tuş takımlarında, oyuncunun heyecanında dolayı, farklı tuşlara ister istemez basılabiliyor. Yanlışlıkla basılan bu tuşlar yüzünden oyunlar kaybedilebiliyor. Bu da kesinlikle istenilmeyen bir durum.



Cherry tuş takımında işte bu durum yaşanmıyor. Tuşa basmak için güçlü bir şekilde dokunmak gerekiyor. Hatta bu tuş takımı ile yazı yazmak da çok zevkli. Klavyeyi gerçek anlamda kullandığınızı hissediyorsunuz. Tabi böyle bir durumda tuşların da çok sağlam ve stabil olması gerekiyor. HyperX Alloy FPS, tuş başına 50 milyon tuşa basma hareketini size garanti ediyor. En büyük dezavantajı ise tuşların ses çıkarması. Ortalama bir gürültü seviyesinde bu kimseyi rahatsız edeceğini düşünmüyoruz. Fakat etrafta herhangi bir gürültü olmadığı zaman bu birçok kişiyi zamanla rahatsız edeceği kesin.



Renkli tuş takımı



HyperX Alloy FPS herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymuyor. Tüm fonksiyonlar ve kombinasyonları FN tuşu ile ayarlamak mümkün. Tuş takımının kırmızı ışıklı arka aydınlatması, beş farklı seviyede ayarlanabiliyor. İsteyen kullanıcılar, sadece kırmızı olan bu arka aydınlatmayı kapatabilmesi iyi düşünülmüş bir özellik. Bu üründe beğendiğimiz bir özellik farklı aydınlatma fonksiyonlarına da sahip olması. Oyuncular en çok kullanılan WASD veya 1-4 sayı tuşlarını daha parlak hale getirebiliyorlar.



HyperX Alloy FPS, kompakt bir yapıya sahip olduğundan dolayı üzerinde Multimedya tuşlarına sahip değil. Ses açma kapama veya Windows tuşunu iptal eden oyuncu modu FN tuşları üzerinden gerçekleşiyor. Bu da ne yazık ki kullanıcıya rahat bir kullanım sunmaktan, çok uzak bir durum.



Siyah olan WASD tuşların, kaymayı önleyen ve üzeri pürtüklü olan kırmızı tuşlarla değiştirilebilmesi çok iyi düşünülmüş bir özellik. Oyuncular bu özellik sayesinde tuş takımına bakmadan bu tuşları parmaklarıyla anında hissedebiliyorlar.



Sonuç



Çerçevesiz bir tasarıma sahip olan HyperX Alloy'un malzeme kalitesi ve işçiliği üst seviyelerde. Tuş takımının altında çelik bir plaka yer alması ürünü çok stabil hale getiriyor. Kaplanmış kablosu birçok dirence dayanıklı. Bu kablo istenildiğinde değiştirilebilmesi, kullanıcıya çok önemli bir avantaj sunuyor. Klavye'nin altında yer alan ve yüksekliğini ayarlamasını sağlayan ayaklar da oldukça sağlam olduğunu söylemeliyiz. HyperX, Klavye'yi hor kullanan kişileri de düşündüğü ortada.



Yaptığımız testlerde HyperX Alloy'un tuş takımının hassasiyeti üst seviyelerde olduğunu gördük. Bu ürün ile oyunların kontrolü tamamen size geçiyor ve bundan dolayı da ciddi bir avantaj sağlanıyor. Sessiz ortamlarda oyun oynamayı seven kişiler ne yazık ki tuş takımlarının klik seslerinden rahatsız olacağını düşüyoruz.



HyperX Alloy'un üzerinde USB girişinin olması önemli bir artı. USB cihazları besleyen bu girişler ne yazık ki veri transferine uygun değil. Yani bir USB bellek taktığınızda veri transferini başlatamıyorsunuz. Buradaki mantık Klavye üzerinden Tablet veya bir cep telefonunu şarj etmek.



HyperX Alloy, kaliteli ve performanslı bir ürün. Bununla birlikte sahip olduğu başarılı Fiyat/performans oranı ile de, kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir oyuncu klavyesi.



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