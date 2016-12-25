

Son günlerde otonom teknolojisi üzerinde çalışan Hyundai , önümüzdeki yıllarda trend olacak bir başka teknoloji olan robot asistanlar üzerinde de çalışıyor. Otonom ile sürücüsüz araçlar geliştirme adına çalışmalar yapan markadan bir hamle de robot asistanlar üzerinden geldi . Her ne kadar Hyundai'a özel bir durum olmasa da bu adım sektörü oldukça heyecanlandırdı ve devamında rekabeti de arttırdı. Diğer markalar Toyota ve Honda‘nın da giyilebilir teknolojiler aratmayan robotlar üzerinde çalıştığını da ekleyelim



Bahsettiği üzere rekabet fazla fakat Hyundai'nin çalışmaları kısa sürede büyük yol kattetiği için geleceği şekillendirebildiğini söyleyebiliriz. Exoskeletons adında giyilebilir dış iskeletler üzerinde çalışan Hyundai, farklı amaçlara yönelik projeler geliştiriyor. Bunlara örnek olarak “sağlık” gösterilebilir. Biraz daha açacak olursak en başta yürüme yeteneğini kaybeden insanlar için büyük bir devrim niteliğinde olacak olan giyilebilir robotlar, bu insanların yardım almadan yürümesine, ayakta durabilmesini sağlayacak. İlk geliştirilen prototiplerde tek şarj ile 4 saatlik yürüme süresi sağlanırken saatte 2.5 km hıza ulaşılabiliyor.







Sağlık kısmını bir kenara koyacak olursak giyilebilir teknoloji de çığır açacak olan bu robotlar gündelik hayatta da bizlere yardımcı olabilecek. Örnek verecek olursak; tek başınıza kaldıramayacağımız ağırlıkları bu teknoloji yardımıyla kolayca kaldırabileceğiz. Dış iskeletler sayesinde insan üstü bir güce kavuşarak normal bir insanın tek başına altından kalkamayacağı işler bir hayli mümkün olabilecek. Aklınıza ilk gelen benim gibi süper kahramanlık temasında konular olabilir. Örneğin ilkel iron man gibi.



Bugünlerde ortaya çıkan başka bir prototip yaklaşık 4.5 kg ağırlığında ve daha basit işler için tasarlandığı söyleniyor. İşçilere ekstra güç vermek için tasarlanan yeni prototipye , yine 4 saatlik batarya süresi gözümüze çarparken Bluetooth teknolojisi sayesinde mobil cihazlara da bağlanabildiğimizi görebiliyoruz.



Hyundai aslında ağırlığını yaşlıların günlük hayatını kolaylaştırmak için çalışmalara vermiş durumda. Bunu da ekleyerek saate 12 km hızlara ulaşabilen ve 40 kg taşıma kapasitesi sunan bir prototip için çalışmalara da başladı. En erken 2020 yılında satışa çıkması beklenilen giyilebilir robotların sağlık ve gündelik hayatta devrim yaratması muhtemel. Fakat bununla birlikte gelecek olan sorunlar da ortaya çıkabilir. Dediğimiz gibi bir süper kahraman histerisi ya da büyüklük savaşında etkisi olabilir mi?