Bir önceki neslin tanıtılmasından bu yana geçen üç yılın sonunda tepeden tırnağa yenilenen Hyundai i10, boyutları ve sahip olduğu zengin donanımıyla A segmentinden çok iddialı ifadesini rahatça kullanabiliriz.



Bir önceki neslin tanıtılmasından bu yana geçen üç yılın sonunda tepeden tırnağa yenilenen Hyundai i10, boyutları ve sahip olduğu zengin donanımıyla A segmentinden çok iddialı ifadesini rahatça kullanabiliriz.







Yeni Hyundai i10, yeni desenli ön ızgara ve geniş hava girişleriyle gösterişli ön tampon ile şık bir tasarıma sahip. meler ile birlikte geliyor. Kısa ve kavisli kaput ve arkaya doğru alçalan tavan yapısı araca dinamik bir etki verirken, kap altlarından geçen ve arkaya doğru genişleyen farklı renkteki bölüm bu dinamik etkiyi pekiştiriyor.



3665 mm. uzunluk, 1660 mm. genişlik ve 1500 mm. yüksekliğe sahip i10'un dingil mesafesi 2385 milimetre olarak belirlenmiş. Aracın iç mekanı A segmenti bir otomobil olarak ön ve arkada oturan yolcuların diz ve baş mesafesi açısından yeterli konfora sahip. Çift renkli ön konsol ve koltuklarla şık bir tasarım çizgisine sahip yeni i10'un ön panelinde 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı dikkat çekiyor.



Aracın yeni gösterge paneli de büyük tasarlanmış ve şık aydınlatmasıyla gözü yormuyor. 252 litrelik bagaj hacmine sahip araç bu değerle sınıfında öne çıkarken, yan ve perde havayastıkları, segmentinde ilk kez kullanılan ön çarpışma uyarı sistemi ve şeritten ayrılma uyarı sistemleri güvenlik konusunda Hyundai i10'u iddialı bir konuma getiriyor. Yeni i10 da 5 ileri manuel veya 4 ileri otomatik vites seçenekleriyle beraber satışa sunuluyor.



i10'un kaputu altında ise 1,0 ve 1,25 litrelik iki benzinli motor görev alıyor. Ayrıca 1.0 litrelik fabrikasyon LPG'li versiyon da satışa sunuluyor. Ağırlık olarak tercih edilmesi beklenen 1.25 litrelik motor 6000 d/d'de 87 HP güç ve 4000 d/d'de 120.6 NM tork sunuyor. 4 ileri kademeli otomatik şanzıman sistemiyle kombine edilen motorla; otomobil 100 kilometrede, ortalama 5.5 litrelik tüketim gerçekleştiriyor. 100 kilometreye 13.8 saniyede tırmanan süper minik, 166 kilometre/saat son hıza ulaşabiliyor.



Aracın başlangıç fiyatı ise 40.600 TL olarak belirlenmiş.



Turkcell altyapısını yenilemeye devam ediyor