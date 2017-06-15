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hyundai merakla beklenen modelini ilk kez gösterdi

HYUNDAİ MERAKLA BEKLENEN MODELİNİ İLK KEZ GÖSTERDİ

Hyundai'nin Avrupa'daki pazar payını artırmak için ürettiği aracın yılın son çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Kona'nın bir dönem Türkiye'de de üretileceği gündeme gelmişti ancak şirket şimdilik böyle bir karar alınmadığını duyurmuştu.

Tarih : 15 Haziran 2017, 15:42
Puan Ver : Hyundai Merakla Beklenen Modelini İlk Kez Gösterdi(6/10)7


2001'de Avrupa'da piyasaya sunduğu Santa Fe modeliyle ilk kez SUV pazarına giriş yapan ve bugüne kadar bu segmentte 1.4 milyon adet araç satan Hyundai, bu kez de Kona ile B-SUV segmentine giriyor.



Şimdiye kadar Kona ile ilgili çok kısıtlı paylaşımlar yapan şirket, ilk kez aracın tüm fotoğraflarını yayınladı



Tamamen Avrupalı kullanıcıların beklentilerine göre geliştirilerek üretilen Hyundai KONA, 2021 yılına kadar piyasaya sunulacak 30 yeni modelden biri.



 



kaynak:sabah








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