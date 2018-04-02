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İbadi'den Suriye'de DEAŞ uyarısı: Ciddi tehlike oluşturuyor!

İBADİ'DEN SURİYE'DE DEAŞ UYARISI: CİDDİ TEHLİKE OLUŞTURUYOR!

Irak Başbakanı İbadi, terör örgütü DAEŞ'n Suriye'de ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, "DEAŞ'ın ikinci defa oluşmasına izin vermeyiz." dedi.

Tarih : 02 Nisan 2018, 12:00
Puan Ver : İbadi'den Suriye'de Deaş Uyarısı: Ciddi Tehlike Oluşturuyor!(5/10)1

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta haftalık basın toplantısı yaptı. İbadi, DAEŞ'i ülkelerinde askeri olarak bitirdiklerini ancak bazı şehirlerde uyuyan hücreleri bulunduğunu söyledi.

"DEAŞ'IN İKİNCİ DEFA OLUŞMASINA İZİN VERMEYİZ"

İbadi, "Irak- Suriye sınırında kontrolü sağladık ancak DEAŞ'ın Suriye'deki varlığı gerçek tehlike oluşturuyor. DEAŞ'ın ikinci defa oluşmasına izin vermeyiz. DAEŞ'le Irak'ta mücadeleden Suriye ve bölgede mücadele etme aşamasına geçtik. Bunun için planlarımız var." diye konuştu.

"BÖYLE BİR ZİYARET DÜŞÜNCESİ ASLA YOKTU"

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Bağdat'ı ziyaretinin gerçekten planda olup olmadığı sorusuna İbadi, "Böyle bir ziyaret düşüncesi asla yoktu. Ziyaret olsa burada çıkar, açıklar ve tarihini de söylerdim. Hiçbir şeyden çekinmeyiz ve tüm ülke liderlerinin Irak'ı ziyaret etmesinden memnuniyet duyarım ve hiçbirini reddetmem. İran-Suudi Arabistan ve Katar-Suudi Arabistan çekişmesi var ancak bunun için Irak saha olarak kullanılmamalı. Iraklıları da bu konuya dikkat etmeye çağırıyorum." yanıtını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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