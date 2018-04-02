İBADİ'DEN SURİYE'DE DEAŞ UYARISI: CİDDİ TEHLİKE OLUŞTURUYOR!
Irak Başbakanı İbadi, terör örgütü DAEŞ'n Suriye'de ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, "DEAŞ'ın ikinci defa oluşmasına izin vermeyiz." dedi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta haftalık basın toplantısı yaptı. İbadi, DAEŞ'i ülkelerinde askeri olarak bitirdiklerini ancak bazı şehirlerde uyuyan hücreleri bulunduğunu söyledi.
"DEAŞ'IN İKİNCİ DEFA OLUŞMASINA İZİN VERMEYİZ"
İbadi, "Irak- Suriye sınırında kontrolü sağladık ancak DEAŞ'ın Suriye'deki varlığı gerçek tehlike oluşturuyor. DEAŞ'ın ikinci defa oluşmasına izin vermeyiz. DAEŞ'le Irak'ta mücadeleden Suriye ve bölgede mücadele etme aşamasına geçtik. Bunun için planlarımız var." diye konuştu.
"BÖYLE BİR ZİYARET DÜŞÜNCESİ ASLA YOKTU"
Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Bağdat'ı ziyaretinin gerçekten planda olup olmadığı sorusuna İbadi, "Böyle bir ziyaret düşüncesi asla yoktu. Ziyaret olsa burada çıkar, açıklar ve tarihini de söylerdim. Hiçbir şeyden çekinmeyiz ve tüm ülke liderlerinin Irak'ı ziyaret etmesinden memnuniyet duyarım ve hiçbirini reddetmem. İran-Suudi Arabistan ve Katar-Suudi Arabistan çekişmesi var ancak bunun için Irak saha olarak kullanılmamalı. Iraklıları da bu konuya dikkat etmeye çağırıyorum." yanıtını verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Fransa Rahat Durmuyor! Münbiç'e Uzman Askerlerini Gönderdi
- Kızına Tokat Atan Anneye 1,5 Yıl Hapis Cezası İsteniyor
- Erdoğan, Türkiye'de Kimsenin Can Ve Mal Güvenliği Yok Diyen Chp'li Vekile Sert Çıktı: Mankurt
- Tarihte İlk Kez Londra'da İşlenen Cinayet Sayısı New York'u Geçti
- Karlov Suikastı Soruşturmasında Gülen Ve Uslu İçin Yakalama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz Ünder Ve Cüneyt Çakır Heyecanı Başlıyor
- Fenerbahçe'de Seçimde 25 Bin Üye Oy Kullanabilecek
- Dünya Kupası Elçisi, Trabzonspor Maçı Sonrası Galatasaraylı Taraftarları Coşturdu
- Beşiktaşlı Futbolcular Talisca'ya Takıldı: Uber'le Mi Gittin
- Transfer Piyasası Çıldırdı, 200 Milyon Euroluk Teklif Hazır
DÜNYA HABERLERİ
- Belçika, Hükümetten İzin Almayan Asi Prensi'ne 46 Bin Euro Ceza Kesti
- Çin Açıkladı: Risk Yok, Dünyaya Düşecek Olan Uzay İstasyonu Görsel Bir Şölen Yaratacak
- Çin'in Karındeşen Jack Lakaplı Seri Katili 30 Yıl Sonra İdam Edilecek
- İsrail Katliam Yaptı! Filistinlilere Ateş Açtı: 7 Ölü, 500 Yaralı
- Moody's'in Kredi Notunu Düşürdüğü Tesla, İflasın Eşiğine Geldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar