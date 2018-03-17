Ahmedinejad'a Darbe Üstüne Darbe! Bir Yardımcısı Daha Okkanın Altında
Tek Motorlu Uçak, Yaşlı Kadının Evine Düştü: 10 Ölü
İbb Başkanı: Metroda Birinci Önceliğimiz En Fazla Oy Aldığımız Yerler
Diyanet'in En Tepesinden Gençlere Tavsiye: 25'ten Sonra Beğenmek Zor!
Arazi Tartışması Kısa Sürede Silahlı Kavgaya Dönüştü: 2 Ölü
Kadıköy'de Nefes Kesen Maçta Kazanan Çıkmadı
Mahkemeye Gidip Ben Ölmedim Dedi Ama İnandıramadı! Hayır Yaşamıyorsun
Fenerbahçe Taraftarından Galatasaray'a Tarihi Gönderme
Uruguay'a Kaçmıştı! İşte Tosun'un Başkent Montevideo'daki Villası
Akın Akın Geliyorlar! 4 Milyon 72 Binle Türkiye Birinci Sırada
Alex De Souza Yıllar Sonra Kadıköy'de
İngiltere'de Cenk Tosun Fırtınası! Durdurulamıyor
Çiftlik Bank Ders Olmadı! 11 Firma Daha Var
Adını Suriye'de Duymuştuk! Efsane Generale Ahmedinejad'dan Tehdit
Trump'ı Kara Kara Düşündürecek Sözler: Açıkların Ortaya Çıkacak!
Fenerbahçeli Yöneticiden Galatasaray Taraftarına Skandal Hareket!
Tosunçuk Tarih Verip 'şirketi Satacağım' Demiş
Galatasaray Taraftarından Alkış Toplayan Pankart
Dev Derbi Öncesi İlk 11'ler Belli Oldu! İşte Sürpriz Kadrolar
İstanbul Trafiği Kilit! Tem'de Zincirleme Kaza, Tüm Şeritler Kapandı

İBB Başkanı: Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler

İBB BAŞKANI: METRODA BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ EN FAZLA OY ALDIĞIMIZ YERLER

AK Parti Arnavutköy olağan kongresinde konuşan İBB Başkanı Uysal, "Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak" dedi.

Tarih : 17 Mart 2018, 21:50
Puan Ver : İbb Başkanı: Metroda Birinci Önceliğimiz En Fazla Oy Aldığımız Yerler(5/10)1

AK Parti Arnavutköy olağan kongresinde konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah." Diye konuştu.

ARNAVUTKÖY'E METRO SÖZÜ VERDİ

Uysal, "Arnavutköy, Başakşehirle beraber yeni ilçe olan ilçelerimizden birisi. Yeni ilçeler içerisinde baktığımız zaman gelecekte İstanbul'a en fazla mührünü basacak, yeni İstanbul dedirtecek ilçelerimizden birisi. Şu anda 3'üncü havalimanı ile başladı. Devamında Kanal İstanbul, devamında metro. Bunların bir kısmını biz yapacağız. Bir kısmını ilçe belediyemiz, bir kısmını büyükşehir belediyemiz, bir kısmını hükümetimizle yapacağız. Arnavutköy gelecekte ismi her ne kadar köy olsa da şu anda Bakırköy, Kadıköy neyse ondan daha önde olacak" dedi.

"ARNAVUTKÖY'DEN DAHA YÜKSEK OY BEKLİYORUZ"

Arnavutköy'e metro sözü veren Uysal,"Ak Parti kurulduğundan bugüne baktığımız zaman Arnavutköy oyu en fazla olan ilçelerimizden birisi. Sayın Başbakanın o konuda büyükşehir olarak Arnavutköy'e borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah. Sultanbeyli, ihalesi yapıldı. İnşaatı devam ediyor. Bu yıl içerisinde de Vezneciler,Arnavutköy metrosunun ihalesini yaparız. Kongreler yenilenme diyorum. İnşallah bu yenilenme ile metro sözünü de verdik. Arnavutköy'den daha yüksek oy bekliyoruz diyorum" ifadelerini kullandı. - İstanbul

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İbb  Başkanı  Metroda  Birinci  Önceliğimiz  En  Fazla  Oy  Aldığımız  Yerler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER