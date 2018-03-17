İBB BAŞKANI: METRODA BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ EN FAZLA OY ALDIĞIMIZ YERLER
AK Parti Arnavutköy olağan kongresinde konuşan İBB Başkanı Uysal, "Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak" dedi.
AK Parti Arnavutköy olağan kongresinde konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah." Diye konuştu.
ARNAVUTKÖY'E METRO SÖZÜ VERDİ
Uysal, "Arnavutköy, Başakşehirle beraber yeni ilçe olan ilçelerimizden birisi. Yeni ilçeler içerisinde baktığımız zaman gelecekte İstanbul'a en fazla mührünü basacak, yeni İstanbul dedirtecek ilçelerimizden birisi. Şu anda 3'üncü havalimanı ile başladı. Devamında Kanal İstanbul, devamında metro. Bunların bir kısmını biz yapacağız. Bir kısmını ilçe belediyemiz, bir kısmını büyükşehir belediyemiz, bir kısmını hükümetimizle yapacağız. Arnavutköy gelecekte ismi her ne kadar köy olsa da şu anda Bakırköy, Kadıköy neyse ondan daha önde olacak" dedi.
"ARNAVUTKÖY'DEN DAHA YÜKSEK OY BEKLİYORUZ"
Arnavutköy'e metro sözü veren Uysal,"Ak Parti kurulduğundan bugüne baktığımız zaman Arnavutköy oyu en fazla olan ilçelerimizden birisi. Sayın Başbakanın o konuda büyükşehir olarak Arnavutköy'e borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah. Sultanbeyli, ihalesi yapıldı. İnşaatı devam ediyor. Bu yıl içerisinde de Vezneciler,Arnavutköy metrosunun ihalesini yaparız. Kongreler yenilenme diyorum. İnşallah bu yenilenme ile metro sözünü de verdik. Arnavutköy'den daha yüksek oy bekliyoruz diyorum" ifadelerini kullandı. - İstanbul
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rus Genç Kızın Yardım Çığlığı: Ölmek İstemiyorum
- Afrin'de Doğu-Batı Cephesi Birleşti, Kent Tamamen Kuşatıldı
- Malımızla-Canımızla Buradayız Dediler, Afrin'e 400 Bin Tl Topladılar
- Türkiye'nin En Büyüklerinden! 400 Bin Nüfuslu Aşiret Kitap Oldu
- Cezaevi Firarisi Hırsız Polisten Kaçarken Havuza Düşüp Yakalandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Tek Motorlu Uçak, Yaşlı Kadının Evine Düştü: 10 Ölü
- Cinsel İlişki Robotları İle İlişkiye Girmek Erkekleri Psikopat Katillere Çevirebilir
- Dünyanın En Güçlü Kadınlarından Merkel'in 4. Dönemi Resmen Başladı
- Mehmetçik, Racu'da Ypg'nin Ağır Silah İmalathanesini Ele Geçirdi
- Abd'de Üst Geçit Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı
Bu Haberle İlgili Yorumlar