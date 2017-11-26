İBB BAŞKANI UYSAL, FETÖ'YE KARŞI 150 AVUKATLA SİLİVRİ'YE ÇIKARMA YAPACAK
İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 15 Temmuz'da İBB'nin Saraçhanedeki Merkez binasını işgal girişimiyle ilgili davanın Silivri'deki ilk duruşmasına 150 avukatla katılacak.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Saraçhanedeki Merkez binasını işgal girişimiyle ilgili İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması için İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve 150 İBB avukatı Silivri'de olacak.
"BİRÇOK VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU"
İBB tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Vatan haini FETÖ/PDY Terör Örgütüne mensup teröristler tarafından, 15 Temmuz 2016 tarihinde kanlı 'Darbe Girişimi' sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhanedeki Merkez Binasını işgal etmek için girişimde bulunulmuştu. Vatandaşların ve polislerin yoğun mücadelesiyle işgal önlenmiş ancak vatan hainleriyle çıkan çatışmada birçok vatandaşımız şehit olmuş ve yaralanmıştı.
"BAŞKAN, 150 AVUKATLA SİLİVRİ'DE OLACAK"
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması 27 Kasım 2017 günü Silivri Ceza İnfaz Kurumları duruşma salonunda yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 150 İBB Avukatı Silivri'de olacak. Slivri'de duruşmaları İBB, İSKİ, İETT, Şirketlerin temsilci yöneticileri ve çalışanları da gelişmeleri dışarıdan takip edecek.
Kaynak: haberinburada
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