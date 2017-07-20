Elenmeyi Hazmedemeyen Galatasaraylılar Birbirine Girdi
Tt Arena, Hep Bir Ağızdan Aynı Sözlerle İnledi
Çinli Robot Sanbot Türkiye'de! Her An İş Arkadaşınız Olabilir
Başakşehir'den Cimbom'a Gönderme: Taraftarlarınıza Kapımız Açık
Gs'li Bir Taraftar, Takımının Elenmesinin Ardından Passolig Kartını Yaktı
Ünlü Rock Grubu Linkin Park'ın Solisti Chester Bennington İntihar Etti
Alkollü Araç Kullanmaktan Vazgeçmeyince Ehliyetine 10 Yıl El Konuldu
Igor Tudor, Türk Telekom Stadı’Nda Hayatının Şokunu Yaşadı
2 Jöh Timi Kabus Gibi Çöktü! Pkknın Bölge Sorumlusu Agir De Öldürüldü
Judoda Olimpiyat Altını Türkiye'ye Geldi!
Yıldız Oyuncunun Menajeri Duyurdu: Beşiktaş İle İmzalayacağız
'yürüyemiyorum' Dedi Sosyal Yardım Aldı, Afrika'nın Zirvesine Tırmandı
Malatya'da 20 Askerin Hastaneye Kaldırılmasıyla İlgili Garip Açıklama!
Çorum'da Tur Otobüsü İle Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü: 3 Ölü, 32 Yaralı
Yakalama Kararı Çıkarılan Hdp'li Vekil, Tatvan'da Gözaltına Alındı
Bir Tepki De Çavuşoğlu'dan: Almanya Tehditlerin Karşılığını Görecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-İ Aksa Ablukasıyla İlgili İsrail Cumhurbaşkanını Aradı
Erzincan'da Demiryolunda Bombalı Tuzak Son Anda Fark Edildi
İbb Kültür A.Ş. Genel Müdürü Görevden Alındı!
Anne Karnındaki Bebeklerin İki Farklı Dili Ayırt Ettiği Keşfedildi

ibb kültür a.ş. genel müdürü görevden alındı!

İBB KÜLTÜR A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI!

İBB'nin yan şirketlerinden Kültür A.Ş'de genel müdür Nevzat Kütük, görevden alındı. Kültür A.Ş., Erdoğan'a hakaret eden haberi yayınlayan dergiyi de basmıştı.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 20:30
Puan Ver : İbb Kültür A.Ş. Genel Müdürü Görevden Alındı!(6/10)7


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş'de genel müdür Nevzat Kütük, görevden alındı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, görevden almayla ilgili herhangi bir gerekçe belirtilmedi.



ERDO-GONE SKANDALI



Geçtiğimiz aylarda İBB'nin bir iştiraki olan Kültür A.Ş'nin aylık yayınlanan dergisinde ERDO-GONE skandalı yaşanmış ve söz konusu dergi kapatılmıştı.



1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi'nin 27. sayısındaki skandalın ortaya çıkarılmasının ardından dergi yayın hayatına son vermişti.



SEMİH TERZİ'NİN BALDIZI KÜLTÜR AŞ'DE



Bu hafta da darbeci Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin kardeşi Ayşegül Albayrak'ın İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü'nün özel kalemi olarak görev yaptığı ortaya çıkmıştı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: İbb  Kültür    Genel  Müdürü  Görevden  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER