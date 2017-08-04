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İBB, Simitçi Döven Güvenlikçi açıklaması !

İBB, SİMİTÇİ DÖVEN GÜVENLİKÇİ AÇIKLAMASI !

Eminönü-Adalar vapurunda simit satan 16 yaşındaki çocuğu makine dairesinde darp eden güvenlikçilerin görüntüleri ortaya çıkınca İBB harekete geçti. Güvenlikçilerin işine son verildiği açıklandı.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 01:20
Puan Ver : İbb, Simitçi Döven Güvenlikçi Açıklaması !(6/10)7


29 Temmuz Cumartesi günü Eminönü-Adalar hattındaki vapurda kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.



İstanbul ada vapurunda simit satan 16 yaşındaki çocuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlikleri tarafından makine dairesinde dövüldü.



İBB'DEN AÇIKLAMA



İBB de konuyla ilgili "Hiçbir şekilde kabul edilemeyecek olan üzücü olay ile ilgili olarak kurumumuz tarafından hızlı bir şekilde soruşturma başlatılmıştır. Olaya karışan kişilerin güvenlik hizmeti veren firma tarafından iş sözleşmelerinin sonlandırılması sağlanmıştır." açıklamasında bulundu.



SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ



CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel, Burgazada ' dan Heybeliada ' ya giden vapurda simit satan 16 yaşında bir çocuğun İBB görevlileri tarafından darp edildiği iddialarını sosyal medyadan duyurdu. Adıgüzel, "16 yaşındaki bir çocuğu dövecek raddeye gelen güvenlik terörü karşısında susan @ibbBeyazmasa ' nın derhal gereğini yapmasını bekliyoruz!" diye yazdı.



Kısa sürede konuyla ilgili çok sayıda tweet atıldı.



 



İŞ SÖZLEŞMELERİ SONLANDIRILDI



İBB Beyaz Masa tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirilirken, olaya karışan kişilerin güvenlik hizmeti veren firma tarafından iş sözleşmelerinin sonlandırıldığı açıklandı.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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