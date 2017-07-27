Marmara Bölgesi'nin batısında bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama uyarısı yaptı. İstanbul için akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bir uyarı da Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi. AKOM İstanbul için kuvvetli yağış uyarısını tekrarlayarak ani sel ve su baskınlarına dikkat uyarısında bulundu.

İBB'DEN UYARI GELDİ: AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde çok kuvvetli metrekareye 51-75 kilogram, Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un batı çevrelerinde kuvvetli metrekareye 21-50 kilogram olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, alınan meteorolojik ihbar doğrultusunda AKOM planlamasıyla İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, İSTAÇ, çalışmalarını tamamladı.

VATANDAŞLARA SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yağışla birlikte rüzgarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice ve aralıklarla fırtınamsı şeklinde (20-60 km/s) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da hissedilir derecelerde azalarak mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor."

Vatandaşların yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

METEOROLOJİ DE UYARMIŞTI

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sisin ve pusun ilerleyen saatlerde yerini güneşli havaya, akşama doğru ise çok bulutlu ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağmura bırakması bekleniyor. Yağışlı hava ve rüzgarlar nedeniyle sıcaklıkların da hissedilir derecelerde azalarak mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam ve gece saatlerinde Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Ege ile İç Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi: " Rüzgarın, 27.07. Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in batısında (Kaş - Kumluca arasında) batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: haberinburada