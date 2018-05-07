İBO'NUN KIZI, 6 YAŞINDA SAHNEYE ÇIKTI
İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada, son dönemlerin parlayan yıldızı Aleyna Tilki ile birlikte sahneye çıkıp 'Sen Olsan Bari' şarkısını seslendirdi.
Aleyna Tilki geçen akşam konser verdi. Konserinde İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada da vardı. Aleyna Tilki'nin hayranı olan Elif Ada, sahneye çıktı.
BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER
Elif Ada ve Aleyna Tilki birlikte sahnede, O Sen Olsan Bari şarkısını söyledi.
HİRA DA ALEYNA TİLKİ HAYRANI
Öte yandan, Demet Akalın'ın kızı Hira da Aleyna Tilki hayranı. Hatta öyle ki bazen annesine 'Anne ben Aleyna'yım. Bana Aleyna de' gibi isteklerde de bulunuyor. İkili fırsat buldukça telefonda da konuşuyor.
Kaynak: haberinburada
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