Ünlü sanatçı İbrahim Erkal, yoğun bakıma kaldırıldı. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal'ın durumu ciddiyetini korurken olayın nasıl gerçekleştiği araştırılıyor. İşte İbrahim Erkal ile ilgili haberin detayı...



Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük'te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı.



Haberi alan alan Erkal'ın yakınları hastaneye akın etti. Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal'ın sağ arka kulağının altında birde yırtık olduğu tespit edildi.







İbrahim Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş Ulus'taki Liv Hospital'a kaldırıldı.











kaynak:gazetevatan