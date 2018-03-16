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İbrahim Kalın duyurdu! Ünlü isimler, Afrin için bir araya gelecek

İBRAHİM KALIN DUYURDU! ÜNLÜ İSİMLER, AFRİN İÇİN BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, aralarında Sibel Can, Yavuz Bingöl ve Fettah Can'ın da bulunduğu bir grup şarkıcının Afrin'e destek için türkü yapacaklarını duyurdu.

Tarih : 16 Mart 2018, 09:40
Puan Ver : İbrahim Kalın Duyurdu! Ünlü İsimler, Afrin İçin Bir Araya Gelecek(6/10)2

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kalın, "Sibel Can, Yavuz Bingöl, Fettah Can'ın da yer aldığı bir grup sanatçımız güzel bir Afrin türküsü yapacaklar. Askerimiz bunu ve çok daha fazlasını hak ediyor" dedi.

ASKERİMİZ FAZLASINI HAK EDİYOR

İbrahim kalın konuşmasında "Sibel Can, Yavuz Bingöl, Fettah Can'ın da yer aldığı bir grup sanatçımız güzel bir Afrin türküsü yapacaklar. Askerimiz bunu ve çok daha fazlasını hak ediyor." sözlerine yer verdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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