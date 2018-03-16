İBRAHİM KALIN DUYURDU! ÜNLÜ İSİMLER, AFRİN İÇİN BİR ARAYA GELECEK
Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, aralarında Sibel Can, Yavuz Bingöl ve Fettah Can'ın da bulunduğu bir grup şarkıcının Afrin'e destek için türkü yapacaklarını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kalın, "Sibel Can, Yavuz Bingöl, Fettah Can'ın da yer aldığı bir grup sanatçımız güzel bir Afrin türküsü yapacaklar. Askerimiz bunu ve çok daha fazlasını hak ediyor" dedi.
ASKERİMİZ FAZLASINI HAK EDİYOR
İbrahim kalın konuşmasında "Sibel Can, Yavuz Bingöl, Fettah Can'ın da yer aldığı bir grup sanatçımız güzel bir Afrin türküsü yapacaklar. Askerimiz bunu ve çok daha fazlasını hak ediyor." sözlerine yer verdi.
Kaynak: haberinburada
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