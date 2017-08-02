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İbrahim Kalın YAŞ Kararların Açıkladı:

İBRAHİM KALIN YAŞ KARARLARIN AÇIKLADI:

4 saat süren kritik yaş toplantısında alınan kararlar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı. Buna göre Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları değişti.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : İbrahim Kalın Yaş Kararların Açıkladı:(6/10)2

Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan tarafından onaylandıktan sonra açıklandı.

Açıklamayı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

3 KUVVET KOMUTANI DA DEĞİŞTİ

Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz atandı.

TSK'DAKİ GÖREVLENDİRMELER KARARA BAĞLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, bugün gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları karara bağlandı.

6 GENERAL-AMİRAL BİR ÜST RÜTBEYE TERFİ ETTİ

Buna göre, 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etti. Kararla 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı.

Açıklamada, "Bir üst rütbeye terfi eden ve görev süreleri uzatılan general/amiral ve albayların, yeni rütbe ve görevlerinin aziz milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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