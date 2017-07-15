Fatih Terim'in Restoran Basma Anlarına Ait Güvenlik Kamerası Görüntüleri Çıktı
Pyd/Ypg Azez'de Sivillere Top Ve Havanla Saldırdı: 2 Ölü, 4 Yaralı
Yüzlerce Kişi Polis Bariyerini Aşıp Şehitler Köprüsü'ne Koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Köprüsü'de
Geçen Yıl Darbe Girişiminin Emrinin Verildiği Saatte Bugün Millet Yeni Bir Tarih Yazıyor
Şehitler Köprüsü'ndeki İnsan Seli Havadan Görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Abidesi Bugün Açılıyor! İşte Abidenin Özellikleri
Sümeyye Erdoğan Eşi Selçuk Bayraktar Kısıklı'dan "Şehitler Köprüsü"Ne Yürüdü
Başbakan Yıldırım, Çengelköy'den Şehitler Köprüsü'ne Doğru Yürüyüşe Geçti
"Valizim Kayıp" Dedi, Başkasının Valizini Alarak Havalimanından Ayrıldı
İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl Ve Erol Parlak'tan "Memet'e Ağıt"
Bastığı Restoranın Sahibi Sert Çıktı: Terim'i Gördüğüm Yerde Döveceğim
İşte Elebaşı Ve Saz Arkadaşları! Kaçak Fetö'cülere Özel Afişler
Kırkpınar'da Rakibini Yenen Pehlivanı Darp Ettiler
Galatasaray, Mariano Filho'nun Transferini Kap'a Bildirdi
İki Kız Öğrencisini Taciz Eden Kadın Öğretmen 23 Ay Hapis Cezası Aldı
Kariyerinin İlk Şampiyonluğunu Kaptı
Tek Hareketiyle Darbenin Kaderini Değiştiren Kahramana Ziyaretçi Akını
Dudullu'da Alüminyum Atölyesinde Patlama!
Abdullah Gül'den 15 Temmuz Mesajı

İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Erol Parlak'tan

İBRAHİM KALIN, YAVUZ BİNGÖL VE EROL PARLAK'TAN "MEMET'E AĞIT"

İbrahim Kalın'ın Yavuz Bingöl ve Erol Parlak ile birlikte 15 Temmuz şehitleri için seslendirdiği türkünün tam hali yayınlandı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 20:00
Puan Ver : İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl Ve Erol Parlak'tan "Memet'e Ağıt"(5/10)1

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erol Parlak ve Yavuz Bingöl ile birlikte şehitler anısına, söz ve müziği Erol Parlak'a ait olan "Memet'e Ağıt" türküsünü seslendirdi.

Türkünün sözleri :

MEMET'E AĞITKara haber tez ulaştıOcağıma (ciğerime) ateş düştüYitirdim (del'oldum) aklım dolaştıUyan Memedim uyan

Uyan anacığım (babacığım) uyanSeni verdim eceleDayan yüreğim dayan(Mekanın cennet olsun)Git canım güle güle

Acın yürekler dağladıAnan baban kan ağladıSevdiğin kara bağladıUyan Memedim uyanUyan Sevdiğim (babacığım) uyanSeni verdim eceleDayan yüreğim dayan(Mekanın cennet olsun)Git canım güle güle

Uyu evladım uyuYürek nasıl yanmasınSana kasteden zalimİki cihan onmasın

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İbrahim  Kalın  Yavuz  Bingöl  Ve  Erol  Parlak  Tan  "Memet  E  Ağıt"  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER