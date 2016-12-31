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ibrahim kutluay'dan boşanma açıklaması

İBRAHİM KUTLUAY'DAN BOŞANMA AÇIKLAMASI

Demet Şener ile boşanma sürecinde olan İbrahim Kutluay'a, ayrılık hakkında ilk kez soru soruldu.

Tarih : 31 Aralık 2016, 11:50
Puan Ver : İbrahim Kutluay'dan Boşanma Açıklaması(7/10)6


İbrahim Kutluay, yönetim kadrosunda olduğu Darüşşafaka Doğuş takımının Barcelona ile oynayacağı maçı izlemek üzere İspanya'ya gitti. Kutluay, Demet Şener'le boşanma süreciyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.



“Yargıya taşınmış bir olay var. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bu konu hakkında artık susma hakkımı kullanıyorum” diyen ünlü basketbolcu, hemen uzaklaştı.



 



kaynak:sözcü








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