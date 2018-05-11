70 Öğrenci 'kestir Git'in Tuzağına Düştü! Davacılar
Arda Turan'ın Babası Hastaneye Kaldırıldı!
F-35 Uçaklarının İlk Partisi 2018'de Türkiye'de! İşte Tüm Özellikleri
Doların Ateşi Yeniden Yükseldi! Kritik Seviyenin Üstünü Gördü
Akşener'den Cem Uzan Vaadi: Çiftçi Mazotu 1,5 Liradan Kullanacak
Bayern Münih'ten İki İmza Birden
Mezar Hırsızları Taş Kesilmiş At Cesedi Buldu
Araç Sahiplerine Müjde! Karayolu Geçiş Cezalarını İndirecek Yasa Teklifi Tbmm'ye Sunuldu!
Eski Zaman Gazetesi Yazarlarına Tahliye!
Fenerbahçe'nin Yıldızı Dünya Kupasına Gidiyor
Milyon Dolarlık Ligde Büyük Skandal! Yamalı Forma İle Oynadı
Milli Savaş Uçağının İlk Kez Uçacağı Tarih Belli Oldu
Demirtaş'ın Adaylığı Düşüyor Mu? Ysk'ya Dilekçe Verildi
İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş'a Yeşil Işık!
Fenerbahçe, Pfdk'ya Sevk Edildi!
Fenerbahçeli Yıldızdan Aykut Kocaman'a Olay Sözler!
Batman'da Koybolan 2 Çocuk, Kapadokya'yı Görmek İçin Evden Kaçmış
Alman Firma, Bira Şişesine La İlahe İllallah Yazıp Piyasaya Sürdü
Makas Atan Trafik Magandaları İstanbul Yollarında Cirit Atıyor!
Araçlarından İnip Çitaları Fotoğraflamak İsteyen Aile Kabus Yaşadı

İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş'a yeşil ışık!

İBRAHİM ÜZÜLMEZ'DEN BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK!

TFF 1. Ligde Çaykur Rizespor'u şampiyon yapan İbrahim Üzülmez, "Beşiktaş gel dese, ben hazırım" dedi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 18:30
Puan Ver : İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş'a Yeşil Işık!(9/10)5

TFF 1. Lig'de Çaykur Rizespor ile şampiyonluk yaşayıp, ekibini Spor Toto Süper Lig'e çıkaran teknik direktör İbrahim Üzülmez, beIN SPORTS HABER'de yayınlanan VIP programına konuk oldu.

"BEŞİKTAŞ'A GEL DESELER, HAZIRIM!"

Beşiktaş'ın teknik direktörü olmak ister misin sorusu sorulan Üzülmez, "Bu genç hoca algısını eğer yıkarsak bir gün olacağız inşallah. Elazığ'a gidiyorsun lider yapıyorsun, Gençlerbirliği'ne gidiyorsun 32 puan topluyorsun ikinci yarı. Diyoruz ki işte bazen kendimizi de ön plana çıkartmak lazım. Şimdi geldik Allah'a şükürler olsun Çaykur Rizespor'u şampiyon yaptık. Ancak büyük takımlara gitmek için lobi mi derler bilemiyorum ama onları yapmamız gerekiyor. "Hedeflerin arasında var mı?" diye sorarsanız, var. Allah nasip eder mi bilemeyiz tabii ki. Bana yarın gel deseler ben hazırım. Neden hazır olmayayım ki? Oyuncu gurubuna bakıyorsunuz Quaresma bir yanda, Babel bir yanda. Sonrasında Pepe'si, Tolgay'ı, Talisca'sı... Bize verdikleri zaman Beşiktaş'ı neler yapabileceğimizi göstereceğiz inşallah. Kulübümüze de inanıyoruz, güveniyoruz. Yeter ki bize kaliteli oyuncu gurubunu versinler. Ben oyuncunun iç dünyasını yaşayan insanlardan birisiyim. Bizim kontrata bağlı olarak takımlarımızda olmamamız gerekiyor." cevabını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İbrahim  Üzülmez  Den  Beşiktaş  A  Yeşil  Işık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER