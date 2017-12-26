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Ibrahimovic hakkında olay sözler: Şut çekmeyi bilmiyordu

IBRAHİMOVİC HAKKINDA OLAY SÖZLER: ŞUT ÇEKMEYİ BİLMİYORDU

Ünlü teknik adam Fabio Capello, Manchester United'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic hakkında, "Juventus'a ilk geldiğinde şut çekmeyi bilmiyordu" ifadelerini kullandı.

Tarih : 26 Aralık 2017, 06:00
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Şu sıralar Çin Süper Ligi takımlarından Jiangsu Suning'in başında olan dünyaca ünlü teknik direktör Fabio Capello, gündemi sarsacak bir açıklamada bulundu.

71 yaşındaki İtalyan teknik adam, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic hakkında hiç kimsenin bilmediği bir gerçeği ortaya çıkardı.

"ŞUT ÇEKMEYİ BİLMİYORDU"

Juventus'u çalıştırdığı dönemde İsveçli golcüyü kadrosunda bulunduran Capello, eski öğrencisiyle ilgili "Juventus'a ilk geldiğinde şut çekmeyi bilmiyordu." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerinde Ajax'ta yaptığı sıçramayla dikkatleri üzerine çeken Ibrahimovic, 2004 yılında Torino ekibinin yolunu tutmuş ve 2006'ya kadar da siyah beyazlı ekibin formasını terletmişti. Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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