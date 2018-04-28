İsveç Futbol Federasyonu'nun 'Ibrahimovic Dünya Kupası'nda olmayacak' açıklamasının ardından Boşnak asıllı İsveçli futbolcu çarpıcı bir açıklama yaparak yine gündemi değiştirdi. Zlatan Ibrahimovic'in hedefinde bu kez İsveç Futbol Federasyonu vardı.

İsveç Futbol Federasyonu, Zlatan Ibrahimovic'le konuştuklarını ve yıldız oyuncunun Dünya Kupası'na gitmeyeceğini açıklamıştı. İsveç Milli Futbol Takımı Sportif Direktörü Lars Richt, futbol federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Salı günü Zlatan ile konuştum. Bana milli takım kararını değiştirmediğini söyledi. Yani Dünya Kupası'nda oynamayacak." ifadelerini kullanmıştı.

"UÇAĞA BİNECEĞİM VE GİDECEĞİM"

Bu duyurunun ardından Zlatan'dan açıklama geldi. Boşnak asıllı futbolcu İsveç Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi. Hayal kırıklığına uğramadığını belirten Ibra, "Gazeteleri okumuyorum, zaman benim için çok önemli. Ayrıldığımdan beri Milli takımın bir parçası değilim. Ancak ben yine de Dünya Kupası'na gideceğim. Uçağa bineceğim ve gideceğim" diye konuştu.

"BU PORTAKAL DAHA BİTMEDİ"

Kendisini portakala benzeten IBra, "Portakal gibiyiz bizi bitene kadar sıkıyorlar, bitince de atıyorlar. Sonra yeni bir portakal arıyorlar. İnanın bana bu portakal daha bitmedi, yavaş yavaş eski düzeyime geleceğim. Amerika'da ben ve takım arkadaşlarım çok eğleneceğiz" diye konuştu.

İsveç'in Dünya Kupası'ndaki şansını da değerlendiren Ibrahimovic, 'İsveç kupanın favorileri arasında çünkü onlar Zlatan'sız daha iyiler' diyerek ince bir gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

Ibrahimovic daha önce Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda oynamak için yeşil ışık yakmış fakat İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, yıldız futbolcuyu kadroda düşünmediğini ve böyle bir istek için kendisini telefonla araması gerektiğini bildirmişti.

Kaynak: haberinburada