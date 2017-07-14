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Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'ye Giderse Ligin En Fazla Kazanan Futbolcusu Olacak
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Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'ye Giderse Ligin En Fazla Kazanan Futbolcusu Olacak

IBRAHİMOVİC, LOS ANGELES GALAXY'YE GİDERSE LİGİN EN FAZLA KAZANAN FUTBOLCUSU OLACAK

ABD Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic'e yıllık 27 milyon TL'lik teklif yaptı. İsveçli futbolcu kabul ederse, ligin gelmiş geçmiş en pahalı futbolcusu olacak.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 12:50
Puan Ver : Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'ye Giderse Ligin En Fazla Kazanan Futbolcusu Olacak(9/10)5

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'e ABD yolu göründü. Manchester United'ın sözleşme yenilemediği 35 yaşındaki Ibrahimovic'in, ABD Ligi MLS takımlarında Los Angeles Galaxy ile anlaşma üzere olduğu öğrenildi.

ÜNLÜ FUTBOLCULARLA AYNI TAKIMDA OYNAYACAK

Yıllık 27 milyon TL'lik teklifi kabul etmeye hazırlanan Zlatan Ibrahimovic, Ashley Cole, Jermaine Jones ve Giovani dos Santos gibi yıldızların takım arkadaşı olacak. Uzun süren sakatlığı nedeniyle Manchester United Menajeri Jose Mourinho'nun yolların ayrılmasına karar verdiği yıldız futbolcu, ayrıca MLS'in gelmiş geçmiş en çok kazanan futbolcusu unvanını da eline geçirecek.

MANCHESTER UNITED TESİSLERİNDE ÇALIŞIYOR

Şu anda dizinden yaşadığı sakatlıktan kurtulmak için mücadele eden Zlatan Ibrahimovic, tedavi süresince Manchester United'ın tesislerini kullanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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