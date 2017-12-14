Manchester United'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, Manchester City Teknik Dirktörü Pep Guardiola ile Barcelona'da birlikte çalıştığı dönemlere ait yine çok konuşulacak detaylar verdi.

"MESSI İÇİN BİRKAÇ OYUNCUYU KURBAN ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

İtalyan basınına konuşan Zlatan, "İlk altı ay her şey harikaydı. Sonra sistemi ve taktiği değiştirdi ve işler benim için iyi gitmedi. Onunla konuşmaya gittim ve, 'Sadece tek bir oyuncu için, Messi için birkaç oyuncuyu kurban ettiğini düşünüyorum.' dedim. Bana, 'Ben öyle düşünmüyorum ama demek istediğini anlıyorum. Çaresine bakacağım, sorun yok. Her şeyi çözeceğim.' dedi. Ben de işlerin yoluna gireceğini düşündüm." dedi.

"GERÇEK BİR ADAM SORUNLARDAN KAÇMAZ"

Bu konuşmanın ardından yedek kulübesine mahkum kaldığını dile getiren golcü futbolcu sözlerini şöyle noktaladı;

"Konuşmamızın ardından çıktığımız ilk maçta yedek kaldım. Sesimi çıkarmadım. Çalışmaya devam ettim. İkinci maçta, yine yedektim. Bana hiçbir açıklama yapmıyordu. Üçüncü maç, yine yedeğim. Sonra dördüncü maç yine yedek… Ortada garip bir durum vardı. Sonra benimle hiç konuşmamaya başladı, yüzüme bile bakmıyordu. Odaya girdiğimde, o dışarı çıkıyordu. Kötü bir insan olmayabilir ama çalıştığım en toy teknik direktördü. Çünkü gerçek bir adam sorunlardan kaçamaz."

Kaynak: haberinburada