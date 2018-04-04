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Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya: Onun Attığı Golü, Ben 40 Metreden İngiltere'ye Attım
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Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya: Onun Attığı Golü, Ben 40 Metreden İngiltere'ye Attım

IBRAHİMOVİC'TEN RONALDO'YA: ONUN ATTIĞI GOLÜ, BEN 40 METREDEN İNGİLTERE'YE ATTIM

Yeni transfer olduğu Los Angeles Galaxy'de ilk maçına çıkan Ibrahimovic, Ronaldo'nun attığı golü hoş karşılamadı: Ben aynısını 40 metreden İngiltere'ye attım.

Tarih : 04 Nisan 2018, 15:30
Puan Ver : Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya: Onun Attığı Golü, Ben 40 Metreden İngiltere'ye Attım(8/10)4

Herkes Ibrahimovic'in golünü konuşurken Şampiyonlar Ligi'nde attığı golle gündemi ele geçiren Cristiano Ronaldo'nun golüyle ilgili konuşan İsveçli golcü memnuniyetsizliğini belli etti.

O Jogo'da yer alan habere göre Ronaldo'nun golünü değerlendiren Ibrahimovic "Güzel bir goldü ama ben aynısını 40 metreden İngiltere kalesine atmıştım" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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