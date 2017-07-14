İç Tüzük Değişikliği Görüşmelerinde

İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞMELERİNDE "BURASI BABANIZIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL" TARTIŞMASI
İç Tüzük değişikliğinin görüşüldüğü Anaya Komisyonunda, Başkan Şentop'a sinirlenen CHP'li vekillerin "Burayı babanızın çiftliği gibi yönetemezsiniz" demesi üzerine kavga çıktı.
İç Tüzük değişikliğinin teklifinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı.
"BURAYI BABANIZIN ÇİFTLİĞİ GİBİ KULLANMAZSINIZ"
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'tan söz istedi. Şentop'un teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçilmesi için oylama yapması üzerine Engin Altay ve diğer CHP'li milletvekilleri ayağa kalkarak "Burayı sizin babanızın çiftliği gibi yönetemezsiniz" demesi üzerine tartışma çıktı.
Komisyondaki milletvekillerinin tartışması sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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