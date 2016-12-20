

Show TV'nin 'İçerde' dizisi, 19 Aralık Pazartesi akşamı reytingte birinci oldu. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Mustafa Uğurlu ve Bensu Soral'ın yer aldığı dizi; ABC1 20+ 'da 12,34 izlenme oranı (rating), 24,66 izlenme payı (share), AB'de 12,42 izlenme oranı, 27,06 izlenme payı, Total'de 10,10 izlenme oranı, 21,97 izlenme payı elde etti.







Sevilen yapım, başarısını sosyal medyaya da taşıdı. #patronkim etiketi ile 14 bin 126 tweet atılan dizi, twitter'ın Türkiye gündeminde 14 saat 15 dakika, dünyada ise 4 saat 10 dakika kaldı.







kaynak:milliyet