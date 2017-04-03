İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

içeriğindeki sülforafan sayesinde kanser hücreleri…

İÇERİĞİNDEKİ SÜLFORAFAN SAYESİNDE KANSER HÜCRELERİ…

Günümüzün en önemli sağlık sorunu olan kanser oluşumunda sigara ve alkolün yanı sıra hatalı beslenme alışkanlıklarımız da önemli bir rol oynuyor.

Tarih : 03 Nisan 2017, 14:54
Puan Ver : İçeriğindeki Sülforafan Sayesinde Kanser Hücreleri…(9/10)10


Günümüzün en önemli sağlık sorunu olan kanser oluşumunda sigara ve alkolün yanı sıra hatalı beslenme alışkanlıklarımız da önemli bir rol oynuyor. Öyle ki sağlıksız beslenmek kanser oluşma riskini yüzde 30 oranında artırabiliyor. Bu nedenle kanserden korunmak için öncelikle bütün besin gruplarını yeterli ölçüde içeren karışık beslenme tarzını benimsemek şart!



Dikkat etmemiz gereken bir başka nokta da kanserle savaşan besinlere soframızda düzenli olarak yer açmak. 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle kansere karşı savaşan besinlerle ilgili bilgi veren Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş bazı besinlerin kanser hücrelerini vücuttan uzaklaştırma konusunda vücudun iç dinamiklerine daha fazla destek verdiklerine dikkat çekerek, "Bu dost besinlerin faydalarından yararlanmak için onlara soframızda düzenli olarak yer vermeliyiz. Besinleri abartıya kaçmadan ölçülü bir şekilde tüketmek mevcut faydalarından yararlanmak için yeterli gelecektir" diyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İçeriğindeki  Sülforafan  Sayesinde  Kanser  Hücreleri…    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER