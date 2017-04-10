

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle İçişleri Bakanlığında polis memurlarını ağırladı. İlana çıkılan 10 bin polis memur alımı için yapılan başvuruların yetersiz olduğunu kaydeden Soylu, 14 bin müracaatın yüksek bir müracaat olmadığını belirterek, gerekli duyuruların yapılması talimatını verdi.



İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Polis Timleri Amirliğinden polis memurlarını kabul etti. İçişleri Bakanlığında gerçekleşen kabulde, polis teşkilatının 172. kuruluş yıldönümünü kutlayan Bakan Soylu, "Her gün Türk polisimiz, emniyet teşkilatımızın bütün bireyleri vatandaşımızın güveni, huzuru için, asayişin temini için, bize bırakılan medeniyetin yarınlara taşınması için büyük bir mücadele vermektedir.



Özellikle, 15 Temmuz'da Türk Polis Teşkilatı'nın ortaya koymuş olduğu büyük mücadele azmi, büyük fedakarlık ve bu memlekete saldıranlara karşı canını siper etme anlayışı tarihimizde de, geleceğimizde de büyük bir kahramanlık destanı olarak kendi yerini alacaktır. Bugün burada rahat bir şekilde oturuyor, demokrasinin yükselmesini, ülkemizin gelişmesini önemli ölçüde temin edebiliyorsak, bu arkadaşlarımızın, şehit olan arkadaşlarımızın büyük fedakarlığıdır. Hepimizin üzerinde sorumluluklar var. Bu sorumluluk ile birlikte adımlarımızı geleceğe daha güvenli bir şekilde atacağız. Annelerimizin, çocuklarımızın, babalarımızın, büyüklerimizin, memlekette yaşayan her bireyin bizden beklentisi budur. Polis eşittir güvendir. Üniforma veya üniformasız polisi gördüğü andan itibaren rahatlayan, işte tam zamanı diyen bir milletimiz var. Bu, Türk Polis Teşkilatı'nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların, samimiyetin büyük bir eseridir. Bunu geleceğe daha kuvvetli bir şekilde taşımak bizim görevimizdir" açıklamasında bulundu.







kaynak:memurlar