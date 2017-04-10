Benzin Ve Gazyağına Zam Geldi
İsrail'e Roket Saldırısını Deaş Üstlendi
Kafa Karışıklığına Ysk Son Verdi!
Kanserle Mücadelede Akıllı İlaç Dönemi!
Diyarbakır'da Pkk'yı Söküp Atan Operasyon Tamamlandı
Chp'li Balbay: Başbakan Gizli Hayırcı
Teröristler Birbirleriyle Çatışıyor!
Lens: O Atmosferi Henüz Göremedim
Buray Eşinden Boşanıyor
Kanseri Öldürmek İçin Oruç Tutun
Erken Emeklilikte 6 Yıl Avantajı!
Pasaportlarda O Zorunluluk Kalkıyor!
Panathinaikos Başkanından Haddini Aşan Fenerbahçe Paylaşımı!
Firari Fetö Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Mısır'da 3 Aylık Ohal Kararı Onaylandı
Çavuşoğlu, Amerikalı Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü
Milletvekili Milletvekilini Muhtar Sandı!
Kılıçdaroğlu: Yahu Ben Size Ne Yaptım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Gelinler İçin Makyaj Trendleri

İÇİŞLERİ BAKANI: 10 BİN POLİS ALIMINA YAPILAN BAŞVURULAR YETERSİZ


İÇİŞLERİ BAKANI: 10 BİN POLİS ALIMINA YAPILAN BAŞVURULAR YETERSİZ
Tarih : 10 Nisan 2017, 14:20
Puan Ver : İçişleri Bakanı: 10 Bin Polis Alımına Yapılan Başvurular Yetersiz(9/10)10


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle İçişleri Bakanlığında polis memurlarını ağırladı. İlana çıkılan 10 bin polis memur alımı için yapılan başvuruların yetersiz olduğunu kaydeden Soylu, 14 bin müracaatın yüksek bir müracaat olmadığını belirterek, gerekli duyuruların yapılması talimatını verdi.



İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Polis Timleri Amirliğinden polis memurlarını kabul etti. İçişleri Bakanlığında gerçekleşen kabulde, polis teşkilatının 172. kuruluş yıldönümünü kutlayan Bakan Soylu, "Her gün Türk polisimiz, emniyet teşkilatımızın bütün bireyleri vatandaşımızın güveni, huzuru için, asayişin temini için, bize bırakılan medeniyetin yarınlara taşınması için büyük bir mücadele vermektedir.



Özellikle, 15 Temmuz'da Türk Polis Teşkilatı'nın ortaya koymuş olduğu büyük mücadele azmi, büyük fedakarlık ve bu memlekete saldıranlara karşı canını siper etme anlayışı tarihimizde de, geleceğimizde de büyük bir kahramanlık destanı olarak kendi yerini alacaktır. Bugün burada rahat bir şekilde oturuyor, demokrasinin yükselmesini, ülkemizin gelişmesini önemli ölçüde temin edebiliyorsak, bu arkadaşlarımızın, şehit olan arkadaşlarımızın büyük fedakarlığıdır. Hepimizin üzerinde sorumluluklar var. Bu sorumluluk ile birlikte adımlarımızı geleceğe daha güvenli bir şekilde atacağız. Annelerimizin, çocuklarımızın, babalarımızın, büyüklerimizin, memlekette yaşayan her bireyin bizden beklentisi budur. Polis eşittir güvendir. Üniforma veya üniformasız polisi gördüğü andan itibaren rahatlayan, işte tam zamanı diyen bir milletimiz var. Bu, Türk Polis Teşkilatı'nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların, samimiyetin büyük bir eseridir. Bunu geleceğe daha kuvvetli bir şekilde taşımak bizim görevimizdir" açıklamasında bulundu.



 



kaynak:memurlar








Etiketler: İçişleri  Bakanı  10  Bin  Polis  Alımına  Yapılan  Başvurular  Yetersiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER