Kim Gelsin? Diye Sordular, Taraftarın Yarısı Beşiktaş Dedi
Esad'la Görüşen Putin, Rus Askerlerine Suriye'den Çekilme Emri Verdi
Deutsche Bank'tan Bitcoin İçin 2018 Uyarısı: Çökebilir
Erdoğan Talimat Verdi! 81 İlde Şehirleşme Yeniden Yapılandırılacak
İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Van'da Öldürülen Teröristler 12 Bombalı Saldırı Düzenlemiş
Turizm Sektöründe İstihdam Yüzde 50 Artırılacak
Venezuela'da Üç Muhalefet Partisine Seçimlere Katılım Yasağı
Maçta Penaltı Noktasını Bulamadılar
Deaş Bombacısı Olduğu İddiasıyla Yargılanan Sanığa Beraat
Erdoğan'dan Trump'a Kudüs Tepkisi: Kendin Çalar, Kendin Oynarsın
Kadın Yolcu Uçakta Uyuyakaldı, Gözünü Açınca Elini Yanındaki Adamın Cinsel Organında Buldu
Bitcoin Vadelileri Wall Street'te İşlem Görmeye Başladı
İran'ın Gözü Kulağı, Zencani'nin Kara Kutusu Zarrab'da! İlişkilerini Merak Ediyorlar
Erdoğan Yunan Gazetesine Konuştu: Yunanistan'ın Kıbrıs Hayali Gerçekleşmeyecek!
Nefesler Tutuldu, Beşiktaş'ın Rakibi Kim Olacak
Muhabirler Karşısında Çaresiz Kalan Nur Yerlitaş'ın İmdadına Yardımcısı Yetişti
Çapkınlıkta Yakalanan Sibel Can'ın 17 Yaşındaki Oğlu, Gazetecilere Yalvardı
Yerli Atağı! Yabancıdan Daha Ucuza Tatil Yapacak!
Dolar Yeni Haftaya Sakin Başladı
Bitcoin, Bulgaristan'ı İhya Etti! Tam 3 Milyar Dolar Cebe Girdi

İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Van'da Öldürülen Teröristler 12 Bombalı Saldırı Düzenlemiş

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: VAN'DA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLER 12 BOMBALI SALDIRI DÜZENLEMİŞ

İçişleri Bakanlığı 22 Ağustos'ta Van'da öldürülen teröristlerin 12 EYP saldırısına imza attıklarını duyurarak bu teröristlerle bağlantılı kişileri tespit ettiklerini ve şehitlerin kanının yerde kalmadığını açıkladı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 14:20
Puan Ver : İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Van'da Öldürülen Teröristler 12 Bombalı Saldırı Düzenlemiş(9/10)5

İçişleri Bakanlığı, yurtta yaşanan son gelişmelerle ilgili basın açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı 22 Ağustos'ta Van'da öldürülen teröristlerin 12 EYP saldırısına imza attıklarını duyurdu. Bakanlık bu saldırılarda şehit düşen güvenlik güçlerinin kanlarının yerde kalmadığını da açıkladı.

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.323 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 923 terör (PKK/KCK 153, AŞIRI SOL 4, DEAŞ 67, FETÖ/PDY 699), 3.065 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 74'ü Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.062 kişi gözaltına alınmıştır.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son 1 haftada 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca; 22 Ağustos 2017'de Van/Gürpınar ilçesinde ölü olarak ele geçirilen teröristlere ait parmak izlerinin kriminal incelenmesi sonucunda; Şırnak ve Van'da toplam 12 EYP saldırısının failleri olduklari tespit edilmiştir.

Bu saldırılarda şehit olan 2 ve yaralanan 5 güvenlik görevlimizin faiilerinene ulaşılarak şehit ve yaralılarımızın kanı yerde kalmamıştır. Türkiye genelinde 4-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Operasyonlar neticesinde; 9 ilde (Batman 1, Bingöl 5, Bitlis 1, Diyarbakır 3, Hakkâri 2, Mardin 4, Siirt 1, Hatay 1, Tunceli 4) 22 Sığınak/Barınak/Mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 8'i Ağır ve Uzun Namlulu (5 Kalaşnikov, 3 Piyade Tüfeği) toplam 15 silah, 728 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde, 11 El Bombası, 1.218 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş, 34 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 77 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.215 OPERASYON

Piyasa değeri 14.761.930 TL olan;2.220 kg Esrar, 78 kg Eroin, 5,66 kg Kokain, 2 Kg Afyon, 7,43 kg Metamfetamin, 8.883 adet Uyuşturucu Hap, 66 kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 7.669.501 TL olan; 935.648 adet Kaçak Sigara, 223.993 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 3.065 kişi gözaltına alınmıştır.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 715 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 172 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İçişleri  Bakanlığı  Açıkladı  Van  Da  Öldürülen  Teröristler  12  Bombalı  Saldırı  Düzenlemiş  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER