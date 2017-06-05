Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!

içişleri bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 29 Mayıs- 5 Haziran 2017 tarihleri arasında Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 30'u ölü 15'i teslim 3'ü sağ olmak üzere toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi.

Tarih : 05 Haziran 2017, 10:47
Puan Ver : İçişleri Bakanlığı Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı!(10/10)12


Bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 548 operasyon gerçekleştirilerek, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 278 kişi gözaltına alındı.



Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 50 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 920 kişi gözaltına alındı.

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 25 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir haftada;  30'u ölü 15'i teslim 3'ü sağ olmak üzere toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İçişleri  Bakanlığı  Öldürülen  Terörist  Sayısını  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER