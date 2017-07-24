İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SON BİR HAFTADA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI
Ülke genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda, ele geçirilen 43 teröristten 26'sı öldürüldü.
İçişleri Bakanlığı, 1 haftalık operasyonların bilançosunu açıkladı.
Açıklamaya göre; yürütülen operasyonlar kapsamında, 26'sı ölü olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: haberinburada
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