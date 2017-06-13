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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA FETÖ OPERASYONU


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA FETÖ OPERASYONU
Tarih : 13 Haziran 2017, 10:07
Puan Ver : İçişleri Bakanlığı'nda Fetö Operasyonu(8/10)6


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Yürütülmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY' na ilişkin soruşturmalar kapsamında; İçişleri Bakanlığı personeli 42 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve işlemler bu sabah itibarıyla başlatılmıştır. Gözaltı kararı çıkarılanların tamamı ByLoock kullanıcısı olup kurumlarınca açığa alınan veya ihraç edilmiş kişilerdir" denildi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: İçişleri  Bakanlığı  Nda  Fetö  Operasyonu    haber

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